ВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году

Мирошник: число ежедневных ударов ВСУ во время выборов достигло максимума
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За прошлую неделю ВСУ атаковали российские регионы 530 раз
За прошлую неделю ВСУ атаковали российские регионы 530 раз Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

На фоне выборов число ударов ВСУ по гражданским объектам РФ достигло максимума с начала года — более 530 за неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, атаки беспилотников были зафиксированы в 16 регионах, включая Пермский край, куда дроны добрались впервые. Наибольшая часть ударов пришлась на Белгородскую и Херсонскую области. В результате обстрелов пострадали более 100 гражданских лиц, семеро погибли. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.

Число атак достигло максимума с начала года

На прошлой неделе в России проходили региональные выборы — голосование шло в 81 регионе страны. Именно в этот период, по словам Мирошника, число атак ВСУ по гражданским объектам достигло максимума с начала года — за неделю было зафиксировано более 530 ударов.

"На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", — заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. Его слова приводит РИА Новости.

На какие регионы были совершены атаки

Украинские военные продолжают наносить удары беспилотниками по российским регионам. С 8 по 14 сентября атаки БПЛА были отражены сразу в нескольких частях страны, сообщил Мирошник в своем докладе. По его словам, за отчетную неделю украинские беспилотники были сбиты в следующих регионах:

  • Республика Башкортостан
  • Республика Крым
  • Краснодарский край
  • Пермский край
  • Севастополь
  • Волгоградская область
  • Воронежская область
  • Калужская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Нижегородская область
  • Орловская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область

Особенно сильным ударам подверглись Белгородская и Херсонская области. По словам Мирошника, на них пришлось более 70% всех выпущенных ВСУ боеприпасов за неделю.

Сколько людей пострадали

С началом учебного года ВСУ увеличили количество атак на образовательные учреждения. По словам Мирошника, за этот период украинские формирования атаковали школы и детские сады в Донецкой Народной Республике и городе Васильевка Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей. Среди детей пострадавших нет, ранения получили двое сотрудников. Кроме того, за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали более 100 жителей России, еще семь человек погибли.

ВСУ впервые атаковали Пермский край: подробности 

В Пермском крае атака беспилотника произошла впервые. Вечером 13 сентября БПЛА попытался атаковать одно из промышленных предприятий в городе Губаха. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:35 по местному времени. На место выехали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений на предприятии также зафиксировано не было. Производство продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жителей нет. Сейчас специалисты МЧС выясняют все детали происшествия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию, а также не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне выборов число ударов ВСУ по гражданским объектам РФ достигло максимума с начала года — более 530 за неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, атаки беспилотников были зафиксированы в 16 регионах, включая Пермский край, куда дроны добрались впервые. Наибольшая часть ударов пришлась на Белгородскую и Херсонскую области. В результате обстрелов пострадали более 100 гражданских лиц, семеро погибли. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU. Число атак достигло максимума с начала года На прошлой неделе в России проходили региональные выборы — голосование шло в 81 регионе страны. Именно в этот период, по словам Мирошника, число атак ВСУ по гражданским объектам достигло максимума с начала года — за неделю было зафиксировано более 530 ударов. На какие регионы были совершены атаки Украинские военные продолжают наносить удары беспилотниками по российским регионам. С 8 по 14 сентября атаки БПЛА были отражены сразу в нескольких частях страны, сообщил Мирошник в своем докладе. По его словам, за отчетную неделю украинские беспилотники были сбиты в следующих регионах: Особенно сильным ударам подверглись Белгородская и Херсонская области. По словам Мирошника, на них пришлось более 70% всех выпущенных ВСУ боеприпасов за неделю. Сколько людей пострадали С началом учебного года ВСУ увеличили количество атак на образовательные учреждения. По словам Мирошника, за этот период украинские формирования атаковали школы и детские сады в Донецкой Народной Республике и городе Васильевка Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей. Среди детей пострадавших нет, ранения получили двое сотрудников. Кроме того, за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали более 100 жителей России, еще семь человек погибли. ВСУ впервые атаковали Пермский край: подробности  В Пермском крае атака беспилотника произошла впервые. Вечером 13 сентября БПЛА попытался атаковать одно из промышленных предприятий в городе Губаха. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:35 по местному времени. На место выехали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на предприятии также зафиксировано не было. Производство продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жителей нет. Сейчас специалисты МЧС выясняют все детали происшествия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию, а также не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...