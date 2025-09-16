Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые с конца марта появился на публике после своей отставки. Он посетил инаугурацию своего сменщика Дениса Паслера в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Все хорошо», — коротко прокомментировал Куйвашев. Следом он проследовал к своему месту.
Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28 марта, когда Паслера представляли свердловскому истеблишменту. Тогда экс-глава региона не стал раскрывать свои дальнейшие планы. В беседе с URA.RU в конце апреля Куйвашев заявлял, что у него все хорошо, а июле фотографию с ним опубликовал глава благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.. Видео
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!