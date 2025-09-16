Экс-губернатор Куйвашев впервые появился на публике после своей отставки. Видео

Евгений Куйвашев не появлялся в обществе с конца марта
Евгений Куйвашев не появлялся в обществе с конца марта Фото:

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые с конца марта появился на публике после своей отставки. Он посетил инаугурацию своего сменщика Дениса Паслера в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Все хорошо», — коротко прокомментировал Куйвашев. Следом он проследовал к своему месту. 

Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28 марта, когда Паслера представляли свердловскому истеблишменту.  Тогда экс-глава региона не стал раскрывать свои дальнейшие планы. В беседе с URA.RU в конце апреля Куйвашев заявлял, что у него все хорошо, а июле фотографию с ним опубликовал глава благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.. Видео

