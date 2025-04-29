«У меня все хорошо»: экс-губернатор Куйвашев возвращается в Екатеринбург

Евгений Куйвашев проведет майские праздники на Урале

29 апреля 2025 в 21:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев месяц отдыхал Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возвращается в Екатеринбург с отдыха. Один источник URA.RU рассказал, что Куйвашев уже в городе, другой — что прилетит в ближайшее время. О том, что Куйвашев покидает пост главы региона, который занимал с 2012-го, было объявлено в ночь на 27 марта. Его сменил Денис Паслер, бывший свердловский премьер, губернатор Оренбургской области. Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28-го, когда Паслера представляли свердловскому истеблишменту. Через несколько дней URA.RU сообщило: своим друзьям Куйвашев анонсировал, что «месяц будет кутить». Версии собеседников агентства, где Куйвашев проводил это время, разнятся. Кто-то утверждает, что в Таиланде или другой курортной стране, иные говорят о санатории на юге России. «Как минимум начало мая Куйвашев проведет в Екатеринбурге», — знает один из собеседников агентства. По его данным, информация о дальнейшем трудоустройстве экс-губернатора может появиться в течение предстоящих 30 дней. Один из источников URA.RU придерживается версии, что Куйвашев еще несколько месяцев назад якобы рассматривался на пост главы Подмосковья, но этот вариант якобы сорвался, и теперь ожидается назначение губернатора в некую «федеральную структуру» (ранее URA.RU писало про «Ростех» с последующим переходом в Совет Федерации). При этом ходят слухи, что Куйвашев вообще может остаться без новой должности на два года — и это будет определенный сигнал главам других регионов. Политолог Александр Белоусов, давая прогноз для URA.RU, решил обратиться к математике. «Если взять всех губернаторов новейшей истории, а их порядка 500 человек, то только 10% после окончания срока уходят куда-то на повышение. Остальные 90% либо сохраняются на каком-то аналогичном уровне, либо идут на понижение. Поскольку Евгению Владимировичу сразу не последовало предложения, то, очевидно, будет вариант как-то зафиксировать его статус. Я думаю, основной вопрос на текущий момент — останется ли он в регионе или покинет его. Исходя из аппаратной логики, могу предположить, что какое-то трудоустройство у него может быть за пределами региона. Это наиболее вероятный и комфортный для всех участников ситуации способ ее развития», — отметил Белоусов, заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН. Пользуясь информационным вакуумом, как сообщало URA.RU, бывшая советница Куйвашева Аксана Панова распространила слух, что у него могут быть проблемы по линии силовиков. Ни тогда, ни сейчас даже косвенных признаков того, что это действительно так, нет. Сам Евгений Куйвашев не стал комментировать возвращение в Екатеринбург и свои дальнейшие планы. «У меня все хорошо», — сказал он URA.RU и положил трубку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возвращается в Екатеринбург с отдыха. Один источник URA.RU рассказал, что Куйвашев уже в городе, другой — что прилетит в ближайшее время. О том, что Куйвашев покидает пост главы региона, который занимал с 2012-го, было объявлено в ночь на 27 марта. Его сменил Денис Паслер, бывший свердловский премьер, губернатор Оренбургской области. Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28-го, когда Паслера представляли свердловскому истеблишменту. Через несколько дней URA.RU сообщило: своим друзьям Куйвашев анонсировал, что «месяц будет кутить». Версии собеседников агентства, где Куйвашев проводил это время, разнятся. Кто-то утверждает, что в Таиланде или другой курортной стране, иные говорят о санатории на юге России. «Как минимум начало мая Куйвашев проведет в Екатеринбурге», — знает один из собеседников агентства. По его данным, информация о дальнейшем трудоустройстве экс-губернатора может появиться в течение предстоящих 30 дней. Один из источников URA.RU придерживается версии, что Куйвашев еще несколько месяцев назад якобы рассматривался на пост главы Подмосковья, но этот вариант якобы сорвался, и теперь ожидается назначение губернатора в некую «федеральную структуру» (ранее URA.RU писало про «Ростех» с последующим переходом в Совет Федерации). При этом ходят слухи, что Куйвашев вообще может остаться без новой должности на два года — и это будет определенный сигнал главам других регионов. Политолог Александр Белоусов, давая прогноз для URA.RU, решил обратиться к математике. «Если взять всех губернаторов новейшей истории, а их порядка 500 человек, то только 10% после окончания срока уходят куда-то на повышение. Остальные 90% либо сохраняются на каком-то аналогичном уровне, либо идут на понижение. Поскольку Евгению Владимировичу сразу не последовало предложения, то, очевидно, будет вариант как-то зафиксировать его статус. Я думаю, основной вопрос на текущий момент — останется ли он в регионе или покинет его. Исходя из аппаратной логики, могу предположить, что какое-то трудоустройство у него может быть за пределами региона. Это наиболее вероятный и комфортный для всех участников ситуации способ ее развития», — отметил Белоусов, заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН. Пользуясь информационным вакуумом, как сообщало URA.RU, бывшая советница Куйвашева Аксана Панова распространила слух, что у него могут быть проблемы по линии силовиков. Ни тогда, ни сейчас даже косвенных признаков того, что это действительно так, нет. Сам Евгений Куйвашев не стал комментировать возвращение в Екатеринбург и свои дальнейшие планы. «У меня все хорошо», — сказал он URA.RU и положил трубку.