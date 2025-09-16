Таксист раскрыл, на сколько вырастут цены на такси после закона о локализации

В ближайшее время цены на такси могут увеличиться в четыре раза из-за закона о локализации автомобилей. Об этом сообщил таксист и блогер Егор Рябков.
«Цена может вырасти и в четыре раза, что станет катастрофой», — рассказал Рябков НСН. По его словам, сегодня около 60% автомобилей, используемых в такси, не соответствуют новым требованиям. Это в первую очередь иномарки, которые были закуплены несколько лет назад. К 2025 году многие из этих машин выйдут из эксплуатации, а новые автомобили, подходящие под закон, стоят значительно дороже.
В качестве альтернативы рассматриваются автомобили Haval, которые подходят для работы в сегменте «Комфорт». Однако это кроссоверы, а не седаны, что не соответствует привычному спросу на рынке такси. Из-за невозможности соответствовать новым требованиям часть водителей и таксопарков будет вынуждена покинуть рынок. Число таких водителей может достичь 200 тысяч человек, что составляет примерно 20% от общего числа занятых в отрасли. Это приведет к сокращению предложения такси, особенно в крупных городах.
Закон о локализации автомобилей подразумевает, что такси должны работать на машинах, произведенных или собранных на территории России. Минпромторг уже опубликовал проект приказа, в котором приведен перечень автомобилей, подходящих под новые требования. Нововведения затронут около 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами.
