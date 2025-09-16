Что полезнее: сушить, мочить или варить яблоки на зиму — мнение диетолога

Диетолог Круглова: при высокой температуре яблоки лишаются витамина C
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не все способы заготовить яблоки окажутся одинаково полезны
Не все способы заготовить яблоки окажутся одинаково полезны Фото:

Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов в России. Они растут практически в каждом саду и прекрасно подходят для самых разных способов заготовки. URA.RU обсудило с диетологом Натальей Кругловой, как лучше всего заготовить яблоки на зиму, чтобы они оставались не только вкусными, но и полезными.

В чем польза яблок

Диетолог отметила, что яблоки не просто вкусный перекус, но и источник клетчатки, пектинов, калия и ряда витаминов. Они помогают поддерживать работу кишечника, способствуют нормализации холестерина и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

«Даже приготовленные яблоки при высоких температурах сохраняют ряд питательных веществ. Например, пищевые волокна и пектины, которые необходимы для поддержания здоровья микробиоты кишечника. Помимо этого, в приготовленных яблоках сохраняется калий», — объяснила Наталья Круглова.

Польза сушеных яблок

Сушеные яблоки станут отличным полезным перекусом
Сушеные яблоки станут отличным полезным перекусом
Фото:

Сушеные яблоки подойдут как перекус в дороге, так и в качестве основы для компотов или добавки к выпечке или кашам. Их плюс в том, что они сохраняют значительную часть полезных веществ, а храниться могут месяцами без добавления сахара и консервантов.

Однако есть и нюансы. «К сожалению, рассматривать сушеные яблоки как источник витамина С мы не можем. Под действием температуры этот витамин быстро теряется», — отмечает диетолог.

Зато в сушеных яблоках остается клетчатка и пектины, которые помогают работе кишечника, а также калий — важный минерал для сердца и сосудов. Так что сушеные яблоки можно смело включать в рацион как полезный перекус. Они легко заменят сладости, при этом не перегружают организм добавленным сахаром.

Рецепт сушеных яблок

Сушеные яблоки дома сможет приготовить каждый
Сушеные яблоки дома сможет приготовить каждый
Фото:

Сушка — самый простой способ заготовить яблоки на зиму. Они получаются сладковато-кислые, легкие и долго хранятся без сахара и консервантов.

Ингредиенты:

  • яблоки — 2–3 кг;
  • лимонный сок (по желанию, для сохранения цвета);
  • вода — 1 литр.

Приготовление: яблоки тщательно промыть, удалить сердцевину, нарезать дольками или кружочками толщиной 5–7 мм. Чтобы дольки не потемнели, можно на 2–3 минуты опустить их в воду с добавлением лимонного сока. Затем разложить яблоки на решетке в сушилке для фруктов или в духовке при температуре 60–70 градусов.

Сушка займет от 6 до 10 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков. Готовые яблоки должны быть эластичными, но не выделять сок при нажатии. Хранить в стеклянных банках или тканевых мешочках в сухом месте.

Польза моченых яблок

В моченых яблоках сохраняется больше полезных веществ
В моченых яблоках сохраняется больше полезных веществ
Фото:

Если сушка знакома всем, то вот моченые яблоки сегодня редко встречаются на столе. Чтобы их приготовить, фрукты целиком выдерживают в растворе воды, соли, сахара и пряностей. В результате они приобретают особый кисло-сладкий вкус и легкую ферментацию, которая напоминает квашеную капусту.

Главное преимущество моченых яблок в том, что при таком способе заготовки сохраняется больше витаминов, чем при термической обработке. Процесс брожения естественный, без нагревания, так что витамин С в них остается, а молочнокислые бактерии дополнительно поддерживают микрофлору кишечника. К тому же, моченые яблоки дольше хранятся.

Рецепт моченых яблок

Моченые яблоки удивят своим вкусом тех, кто их ни разу не пробовал
Моченые яблоки удивят своим вкусом тех, кто их ни разу не пробовал
Фото:

Это старинный русский способ заготовки, при котором яблоки проходят естественное молочнокислое брожение. В результате они приобретают необычный вкус и сохраняют часть витаминов.

Ингредиенты:

  • яблоки поздних сортов — 5 кг;
  • вода — 5 литров;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 100 г;
  • ржаная мука — 3–4 ст. ложки;
  • пряности по вкусу (лист смородины, мята, гвоздика).

Приготовление: яблоки вымыть и уложить в чистую эмалированную или стеклянную емкость слоями, перекладывая листьями смородины или мяты. Для заливки приготовить раствор: в кипяченой воде развести соль и сахар, добавить муку для легкого брожения. Остудить и залить яблоки так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Затем сверху яблоки нужно закрыть крышкой.

Первую неделю яблоки нужно держать при комнатной температуре, затем убрать в прохладное место, например погреб или холодильник. Через 30–40 дней яблоки будут готовы к употреблению.

Польза варенья из яблок

Диетолог советует не воспринимать варенье из яблок как полезное блюдо
Диетолог советует не воспринимать варенье из яблок как полезное блюдо
Фото:

Помимо сушки и мочения, хозяйки часто варят из яблок варенье, джем или компот. Но диетолог предупреждает, что не стоит воспринимать варенье как полезное блюдо. Ведь высокая температура разрушает витамин С, а добавленный сахар делает сладость десертом, а не источником полезных витаминов и минералов.

«Варенье, джемы, повидло — это продукты, которые важно относить именно к десертам. Их не стоит использовать в больших количествах. К сожалению, их калорийность значительно выше, чем у свежего продукта», — предупреждает Наталья Круглова.

Рецепт варенья из яблок

Яблочное варенье поможет заменить магазинные сладости
Яблочное варенье поможет заменить магазинные сладости
Фото:

Яблочное варенье — классика домашней кухни. Оно получается ароматным, янтарного цвета и отлично подходит к чаю или выпечке.

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 кг;
  • сахар — 1,5 кг;
  • вода — 300 мл;
  • корица или ваниль — по вкусу.

Приготовление: яблоки очистить от сердцевины, нарезать дольками. В кастрюле сварить сироп из воды и сахара, опустить туда яблоки и варить на слабом огне до прозрачности фруктов. Обычно процесс занимает 2–3 приема по 15–20 минут: проварить, остудить, затем снова довести до кипения.

В конце можно добавить корицу или ваниль для аромата. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Польза замороженных яблок

Заморозка — один из самых простых вариантов сохранения урожая. Он не требует добавления сахара или соли, а процесс подготовки минимален: яблоки достаточно вымыть, нарезать ломтиками, удалить сердцевину и сложить в морозильник. Некоторые хозяйки дополнительно бланшируют дольки, чтобы они лучше сохраняли цвет и текстуру, но делать это необязательно.

При заморозке яблоки теряют часть витамина С , однако большинство минералов, клетчатка и пектины остаются. Но в свежем виде их употреблять уже не получится: структура мякоти после разморозки меняется, из-за чего яблоко становится мягким и водянистым. Диетолог отмечает, что такой вариант отлично подойдет для хозяек, ведь замороженные фрукты удобно использовать для выпечки, приготовления смузи, пюре или начинки для блинов.

Можно ли заменить заготовками свежие яблоки: мнение диетолога

При всей привлекательности заготовок важно помнить: ничто не заменит свежие яблоки. В зимние месяцы на помощь приходят поздние сорта, которые хорошо хранятся и позволяют употреблять яблоки круглый год.

«Хотя бы половина тех фруктов, которые человек использует в течение года, должны быть именно в свежем виде, а не в виде заготовок», — подчеркивает Наталья Круглова. «А если же урожай большой, то тогда можно заготовить часть фруктов на зиму».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов в России. Они растут практически в каждом саду и прекрасно подходят для самых разных способов заготовки. URA.RU обсудило с диетологом Натальей Кругловой, как лучше всего заготовить яблоки на зиму, чтобы они оставались не только вкусными, но и полезными. В чем польза яблок Диетолог отметила, что яблоки не просто вкусный перекус, но и источник клетчатки, пектинов, калия и ряда витаминов. Они помогают поддерживать работу кишечника, способствуют нормализации холестерина и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. «Даже приготовленные яблоки при высоких температурах сохраняют ряд питательных веществ. Например, пищевые волокна и пектины, которые необходимы для поддержания здоровья микробиоты кишечника. Помимо этого, в приготовленных яблоках сохраняется калий», — объяснила Наталья Круглова. Польза сушеных яблок Сушеные яблоки подойдут как перекус в дороге, так и в качестве основы для компотов или добавки к выпечке или кашам. Их плюс в том, что они сохраняют значительную часть полезных веществ, а храниться могут месяцами без добавления сахара и консервантов. Однако есть и нюансы. «К сожалению, рассматривать сушеные яблоки как источник витамина С мы не можем. Под действием температуры этот витамин быстро теряется», — отмечает диетолог. Зато в сушеных яблоках остается клетчатка и пектины, которые помогают работе кишечника, а также калий — важный минерал для сердца и сосудов. Так что сушеные яблоки можно смело включать в рацион как полезный перекус. Они легко заменят сладости, при этом не перегружают организм добавленным сахаром. Рецепт сушеных яблок Сушка — самый простой способ заготовить яблоки на зиму. Они получаются сладковато-кислые, легкие и долго хранятся без сахара и консервантов. Ингредиенты: Приготовление: яблоки тщательно промыть, удалить сердцевину, нарезать дольками или кружочками толщиной 5–7 мм. Чтобы дольки не потемнели, можно на 2–3 минуты опустить их в воду с добавлением лимонного сока. Затем разложить яблоки на решетке в сушилке для фруктов или в духовке при температуре 60–70 градусов. Сушка займет от 6 до 10 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков. Готовые яблоки должны быть эластичными, но не выделять сок при нажатии. Хранить в стеклянных банках или тканевых мешочках в сухом месте. Польза моченых яблок Если сушка знакома всем, то вот моченые яблоки сегодня редко встречаются на столе. Чтобы их приготовить, фрукты целиком выдерживают в растворе воды, соли, сахара и пряностей. В результате они приобретают особый кисло-сладкий вкус и легкую ферментацию, которая напоминает квашеную капусту. Главное преимущество моченых яблок в том, что при таком способе заготовки сохраняется больше витаминов, чем при термической обработке. Процесс брожения естественный, без нагревания, так что витамин С в них остается, а молочнокислые бактерии дополнительно поддерживают микрофлору кишечника. К тому же, моченые яблоки дольше хранятся. Рецепт моченых яблок Это старинный русский способ заготовки, при котором яблоки проходят естественное молочнокислое брожение. В результате они приобретают необычный вкус и сохраняют часть витаминов. Ингредиенты: Приготовление: яблоки вымыть и уложить в чистую эмалированную или стеклянную емкость слоями, перекладывая листьями смородины или мяты. Для заливки приготовить раствор: в кипяченой воде развести соль и сахар, добавить муку для легкого брожения. Остудить и залить яблоки так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Затем сверху яблоки нужно закрыть крышкой. Первую неделю яблоки нужно держать при комнатной температуре, затем убрать в прохладное место, например погреб или холодильник. Через 30–40 дней яблоки будут готовы к употреблению. Польза варенья из яблок Помимо сушки и мочения, хозяйки часто варят из яблок варенье, джем или компот. Но диетолог предупреждает, что не стоит воспринимать варенье как полезное блюдо. Ведь высокая температура разрушает витамин С, а добавленный сахар делает сладость десертом, а не источником полезных витаминов и минералов. «Варенье, джемы, повидло — это продукты, которые важно относить именно к десертам. Их не стоит использовать в больших количествах. К сожалению, их калорийность значительно выше, чем у свежего продукта», — предупреждает Наталья Круглова. Рецепт варенья из яблок Яблочное варенье — классика домашней кухни. Оно получается ароматным, янтарного цвета и отлично подходит к чаю или выпечке. Ингредиенты: Приготовление: яблоки очистить от сердцевины, нарезать дольками. В кастрюле сварить сироп из воды и сахара, опустить туда яблоки и варить на слабом огне до прозрачности фруктов. Обычно процесс занимает 2–3 приема по 15–20 минут: проварить, остудить, затем снова довести до кипения. В конце можно добавить корицу или ваниль для аромата. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном месте. Польза замороженных яблок Заморозка — один из самых простых вариантов сохранения урожая. Он не требует добавления сахара или соли, а процесс подготовки минимален: яблоки достаточно вымыть, нарезать ломтиками, удалить сердцевину и сложить в морозильник. Некоторые хозяйки дополнительно бланшируют дольки, чтобы они лучше сохраняли цвет и текстуру, но делать это необязательно. При заморозке яблоки теряют часть витамина С , однако большинство минералов, клетчатка и пектины остаются. Но в свежем виде их употреблять уже не получится: структура мякоти после разморозки меняется, из-за чего яблоко становится мягким и водянистым. Диетолог отмечает, что такой вариант отлично подойдет для хозяек, ведь замороженные фрукты удобно использовать для выпечки, приготовления смузи, пюре или начинки для блинов. Можно ли заменить заготовками свежие яблоки: мнение диетолога При всей привлекательности заготовок важно помнить: ничто не заменит свежие яблоки. В зимние месяцы на помощь приходят поздние сорта, которые хорошо хранятся и позволяют употреблять яблоки круглый год. «Хотя бы половина тех фруктов, которые человек использует в течение года, должны быть именно в свежем виде, а не в виде заготовок», — подчеркивает Наталья Круглова. «А если же урожай большой, то тогда можно заготовить часть фруктов на зиму».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...