Путин осмотрел образцы военной техники на учениях «Запад-2025»

Президент РФ Владимир Путин осмотрел вооружение, а также военную и специальную технику, которая участвует в учениях «Запад-2025». Сделал он это в прямом эфире телеканала «Россия 24».
В числе осмотренной техники были различный бронетранспорт, мотоциклы и другие. Также он осмотрел БПЛА.
Также ранее Владимир Путин рассказал, что 10 тысяч различных образцов различной техники, вооружения, а также 100 тысяч военных приняли участие в учениях. Сами учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября 2026 года. Они проводятся совместно с Белорусскими солдатами и носят оборонительный характер на фоне милитаризации и активизации Польши, Германии и других стран.
