Путин осмотрел образцы военной техники на учениях «Запад-2025»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди осмотренной техники были мотоциклы, бронетранспорт и БПЛА, указано на трансляции
Среди осмотренной техники были мотоциклы, бронетранспорт и БПЛА, указано на трансляции Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Президент РФ Владимир Путин осмотрел вооружение, а также военную и специальную технику, которая участвует в учениях «Запад-2025». Сделал он это в прямом эфире телеканала «Россия 24».

В числе осмотренной техники были различный бронетранспорт, мотоциклы и другие. Также он осмотрел БПЛА.

Также ранее Владимир Путин рассказал, что 10 тысяч различных образцов различной техники, вооружения, а также 100 тысяч военных приняли участие в учениях. Сами учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября 2026 года. Они проводятся совместно с Белорусскими солдатами и носят оборонительный характер на фоне милитаризации и активизации Польши, Германии и других стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин осмотрел вооружение, а также военную и специальную технику, которая участвует в учениях «Запад-2025». Сделал он это в прямом эфире телеканала «Россия 24». В числе осмотренной техники были различный бронетранспорт, мотоциклы и другие. Также он осмотрел БПЛА. Также ранее Владимир Путин рассказал, что 10 тысяч различных образцов различной техники, вооружения, а также 100 тысяч военных приняли участие в учениях. Сами учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября 2026 года. Они проводятся совместно с Белорусскими солдатами и носят оборонительный характер на фоне милитаризации и активизации Польши, Германии и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...