В ночь с 19 на 20 августа в акватории Черного моря российские военные с помощью беспилотников центра «Рубикон» пресекли диверсию ВСУ в 72 километров от Крыма. Об этом рассказали URA.RU в Минобороны РФ. Противник планировал провести операцию с использованием десантных катеров, двигаясь от Одессы в направлении мыса Тарханкут на полуострове.
«При содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ попытка диверсионной операции противника была пресечена: на удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса „Ланцет“», — заявили для агентства в ведомстве. Отмечается, что корректировку огня и подтверждение поражения цели обеспечивал экипаж разведывательного дрона Zala.
Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была ликвидирована в Брянской области. Сотрудники службы пресекли деятельность группировки, уничтожив трех ее членов и задержав еще троих. Все шестеро украинцев являются кадровыми сотрудниками Службы специальных операций и находились под контролем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
