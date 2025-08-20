ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ ликвидировала работавших на Украину диверсантов
ФСБ ликвидировала работавших на Украину диверсантов Фото:

Пресс-служба ФСБ России опубликовала видеоматериалы с участниками украинской диверсионно-разведывательной группы (LHU), ликвидированной на территории Брянской области. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ДРГ, уничтожив трех ее членов и задержав еще троих.

В ведомстве уточнили, что все шестеро входящих в группу являются кадровыми сотрудниками Службы специальных операций Украины и находились под контролем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Группа была вооружена американскими автоматическими винтовками, чешской взрывчаткой, патронами и гранатами натовского образца. Помимо этого, у них была радиостанция для связи с руководством ГУР.

По данным спецслужбы, обучение и контроль диверсантов осуществлялись не только на территории Украины, но и в Литве, Эстонии и Норвегии при участии сотрудников западных спецслужб. Основной задачей ДРГ было совершение диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Операция по нейтрализации проводилась совместно силами ФСБ, Росгвардии и МВД.

