Опубликованы переговоры экипажа Ан-24 за секунды до крушения по Тындой

Опубликован предварительный отчет Международного авиационного комитета (МАК) о крушении Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в Амурской области 24 июля 2025 года, где зафиксированы последние слова экипажа. Запись оборвалась за секунды до катастрофы.
«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: „Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…“, — говорится в отчете, передает РИА Новости. В 12:56:44 была завершена запись аудиоинформации бортового самописца. С 12:58:38 диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем по радиоканалу, однако попытки не увенчались успехом — ответа получено не было.
Крушение произошло 24 июля 2025 года в Амурской области. Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в 15 км от аэропорта. На борту находились 48 человек, включая 42 пассажира и 6 членов экипажа — все погибли. После катастрофы звуковой самописец прекратил работу, а диспетчер безуспешно пытался связаться с экипажем. Расследование МАК продолжается, причины аварии уточняются, среди версий — ошибка экипажа или сложные погодные условия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.