Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным и Трампом без условий, но одно условие все-таки есть

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий. Однако он исключил проведение переговоров в Москве.

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате... Я готов встретиться без каких-либо условий», — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky NewsЗеленский подчеркнул, что открыт к предложениям о встрече в любой стране, кроме России, из-за принципиальной позиции Киева.

Ранее Зеленский уже заявлял о переговорах «в любом формате», сообщает издание «Взгляд». Российская сторона неоднократно говорила о готовности президента РФ Владимира Путина к проведению переговоров по разрешению конфликта на Украине в различных форматах, включая возможность трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

