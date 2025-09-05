В Кремле сообщили, с кем Путин готов встретиться для переговоров по Украине

Российский лидер Владимир Путин готов к различным форматам переговоров по урегулированию ситуации на Украине, в том числе к трехсторонней встрече с главой США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин не исключает никаких возможностей, он открыт для разного рода встреч. Но подобные встречи должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат. Но результат должен быть хорошо подготовлен», — заявил Песков, комментируя возможную организацию переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Так он ответил на вопрос в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума-2025.
Российский президент недавно завершил официальный визит в Китай, в рамках которого принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд встреч на высшем уровне. На итоговой пресс-конференции глава российского государства пригласил Зеленского в Москву с целью провести переговоры. Однако на Украине отклонили это предложение.
Политолог международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов назвал предложение Путина троллингом. В то же время депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик назвал предложение тестом для Зеленского на его способность к миру, передает RT.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
