Трижды оправдан: что известно о деле бизнесмена из Екатеринбурга, которого 3 года «отправляют» за решетку

Прокуратура пыталась отменить оправдательный приговор бизнесмену из Екатеринбурга Насими Мамедову, которого обвиняют в убийстве коммерсанта в 2000 году. Однако облсуд оставил вердикт без изменений. Ранее коллегии присяжных уже трижды признавали Насими невиновным. URA.RU рассказывает хронологию уголовного дела.
Преступление
Убийство произошло 21 декабря 2000 года возле дома №2 по улице Высоцкого. Владелец «Атомрудмета» Алексей Зубакин подъехал к дому на своем Mercedes, чтобы забрать бизнес-партнера Дмитрия Дейча. Когда Зубакин подошел к подъезду, с ним сблизился преступник, который из двух пистолетов хладнокровно расстрелял предпринимателя. Коммерсант скончался через два дня в больнице №27. Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Дейча сделали свидетелем в уголовном деле. Он был не просто партнером Зубакина, они дружили семьями. После смерти Алексея Дейч стал единоличным хозяином бизнеса.
Задержание
В марте 2022 года силовики задержали Дмитрия Дейча, экс-лидера ОПГ Михаил Клока (сам связь с криминалом отрицает) и Насими Мамедова. Тогда Дейч сознался, что заказал убийство своего партнера Клоку. Тот, по версии следствия, получил 15 тысяч долларов, которые отдал предполагаемому исполнителю убийства. После задержания Михаил Клок заключил сделку со следствием и рассказал, что киллером якобы выступил его бывший водитель Насими Мамедов. Последний категорически отрицает причастность к преступлению.
Суды
Его защита заявляла, что у Мамедова нет нужных навыков, чтобы стрелять с двух рук. Кроме того, в день преступления он находился в больнице, где сдавал анализы. Это подтверждается данными медицинской карты. В 2023-м Дейч скончался от болезни, а Мамедова присяжные признали невиновным. Прокуратура обжаловала вердикт, но во время второго судебного круга, 29 марта 2024-го, Мамедова снова признали невиновным.
Но силовики добились третьей попытки. 11 июня закончилось новое судебное разбирательство. Третий состав присяжных вновь оправдал Насими. Сотрудники прокуратуры в очередной раз обжаловали вердикт. 17 сентября Свердловский областной суд оставил оправдательный приговор в силе. Дело Клока выделено в отдельное производство. Его пытаются судить за пособничество в убийстве.
