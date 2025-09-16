Стали известны последние слова пермской альпинистки Натальи Наговициной

Стали известны последние слова, которые альпинистка из Пермского края Наталья Наговицина передала с пика Победы. Она обратилась к сыну с просьбой.
«Передайте Мише, что мама задерживается», — процитировала альпинистку ее подруга Лия Попова в эфире НТВ.
Издание «КП-Пермь» уточняет, что данное послание было передано мужу Наговициной другими альпинистами, находившимися в базовом лагере во время трагических событий. Позднее сын спортсменки опубликовал видеозапись, на которой его мать находилась в палатке, и обратился к Следственному комитету и МИД России с просьбой возобновить поисково-спасательные мероприятия.
URA.RU сообщало о том, что Наталья Наговицина родом из Пермского края. При спуске с пика Победы она получила перелом ноги, что сделало невозможным ее дальнейшее самостоятельное передвижение. Ее оставили в палатке с ограниченным количеством воды и продовольствия. История спасения Натальи вызвала широкий общественный отклик. После нескольких неудачных попыток поисково-спасательная операция была остановлена. Дрон, который был запущен 2 сентября, не зафиксировал признаков жизни в районе палатки Наговициной. 17 сентября также стало известно, что туристическая компания «Ак-Сай Трэвел», занимавшаяся организацией восхождения альпинистки Натальи Наговицыной, удалила со своего официального сайта сведения о турах на Пик Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!