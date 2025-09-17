Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завел канал в MAX

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в социальной сети MAX. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Дмитриев пообещал делиться на площадке ключевыми новостями.
«Рад сообщить, что у меня появился канал в мессенджере MAX», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он отметил, что будет регулярно информировать аудиторию о главных событиях, аналитических мнениях и концепциях, связанных с развитием экономики, инвестиционной сферой, международным взаимодействием, дипломатией и технологическими тенденциями.
Генеральный директор РФПИ в рамках MAX планирует в доступной форме знакомить студентов с принципами позитивного предпринимательства, особенностями инвестирования и основами управления. «Каждый такой проект — это шаг в будущее», — отметил Дмитриев.
Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о запуске официального канала президента РФ в мессенджере MAX. За первые сутки с момента открытия канал привлек свыше 150 тысяч подписчиков. Также канал запустило и Правительство РФ.
