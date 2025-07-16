Названа дата, когда будут приниматься заявление на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

Прием заявлений на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках осеннего призыва 2025 года начнется 22 июля на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России).
«С 22 июля по 6 августа на „Госуслугах“ IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года», — уточнили представители ведомства в своем telegram-канале. Для жителей Крайнего Севера подать заявление можно будет до 6 сентября.
Как отметили в Минцифры, работодатель получит уведомление о поступившей заявке в личном кабинете на портале и должен подтвердить сведения о сотруднике. Если специалист не подаст заявку, организация сможет внести его данные самостоятельно.
Включение в список для отсрочки возможно при соблюдении ряда условий: гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, наличие трудового договора и высшего образования по специальности из утвержденного перечня, а также стаж работы в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за год до начала призыва. Требование по стажу не распространяется на выпускников вузов, устроившихся на работу в течение года после окончания учебы.
До 11 августа работодатели должны подтвердить данные сотрудников и направить списки кандидатов на отсрочку через «Госуслуги» в Минцифры. Ведомство до 1 сентября передаст информацию в Министерство обороны РФ, после чего призывные комиссии примут решения с 1 октября по 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера сроки подачи списков продлены: компании могут отправлять их до 11 сентября, а решения по отсрочке будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря.
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