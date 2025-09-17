Судьбу как минимум трех свердловских топ-чиновников после отставки решит Москва

Согласование ряда свердловских чиновников пройдет в федеральном кабмине
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

При формировании нового свердловского правительства решение как минимум по трем чиновникам будет приниматься при участии федерального кабмина. Речь, в том числе, о «социальном» заме губернатора-главе минздрава Татьяне Савиновой, министре образования Светлане Тренихиной и главе минфина Александре Старкове. На эту деталь URA.RU указал собеседник в правительстве.

Он уточнил, что они, согласно вертикали власти, должны проходить двойное согласование. «То есть после того, как решение по ним принято на региональном уровне, его должны поддержать или отклонить федеральные профильные министерства», — отметил собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, после официального вступления в должность губернатора Дениса Паслера 16 сентября правительство в полном составе ушло в отставку. Это техническая процедура, которая регламентируется областным Уставом.

17 сентября Паслер продлил полномочия почти всех членов кабмина, но до формирования нового правительства они будут работать в статусе исполняющих обязанности. Контракт не переподписали с двумя — главой минцифры Михаилом Пономарьковым, к работе которого были вопросы у его шефа, замгубернатора Дмитрия Ионина, и главой министерства экономики Русланом Садыковым.

Также, по данным агентства, в отставку будет отправлен и Старков. Источники в резиденции говорят, что его кандидатуру на пост главы минфина Паслер на рассмотрение заксобрания 25 сентября вносить не будет.

