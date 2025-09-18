Екатеринбургский зоопарк пополнится множеством новых животных

В екатеринбургском зоопарке до конца 2025 года появятся новые животные
Среди новых поступлений будут и птицы
Среди новых поступлений будут и птицы Фото:

Зоопарк в Екатеринбурге, который отмечает в этом году 95-летие, пополнится новыми животными. Всех их покажут до конца года, рассказала URA.RU директор зоопарка Светлана Прилепина.

«Сейчас они сидят на карантине, мы будем выводить их до конца года. Будут и птицы, и змейки, и ящерки, всех видов [животные]. У нас же какая задача стоит: во-первых, мы формируем пары и группы, во-вторых, завозим совершенно новый вид для зоопарка», — пояснила Прилепина. 

За последний год в зоопарке появилось множество новых жителей. Среди них — самка-альбинос рыже-серого валлаби (кенгуру среднего размера), гималайский и тяньшаньский медведи, белорукий гиббон.

