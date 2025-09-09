Как солить и мариновать боровики: ценные советы диетолога

Боровики — одни из самых полезных грибов, так как богаты витаминами, поэтому их можно использовать для приготовления самых различных блюд. Один из самых распространенных способов запастись грибами на долгое время — это засолить их или замариновать. Рассказываем, как готовить боровики и чем они полезны.
Чем полезны боровики
В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что гриб боровик является одним из самых полезных грибов. В нем находятся витамины B1, B2, B3, B5, B9, которые важны для функционирования нервной системы, а также калий, фосфор, железо, цинк и медь. Кроме того, боровик содержит почти 4 грамма белка на 100 грамм своего веса, что полезно для сердца.
По словам эксперта, грибы являются источником бета-глюканов, способствующих укреплению иммунитета. Хотя грибы не являются лекарственным средством, их систематическое употребление положительно сказывается на состоянии здоровья, считает диетолог.
Как правильно готовить боровики
Употреблять боровики в сыром виде не рекомендуется, так как они содержат хитин, который практически не усваивается. Как пояснила диетолог Никитина, чрезмерное потребление сырых или недостаточно термически обработанных грибов может привести к появлению тяжести в желудке, вздутию, расстройству пищеварения и рвоте. При этом специалист отметила, что боровики безопасны для здоровья при жарке, варке, тушении, сушке или мариновании.
«Для маринования больше подходят молодые грибы, так как сохраняют плотность. Взрослые, рыхлые грибы лучше варить или сушить. Причем в сушеном варианте эти грибы наиболее полезны. При таком способе обработки белок усваивается лучше, а вкус и аромат концентрируются», — считает специалист. Порошок из сушеных белых грибов добавляют в супы и соусы. Это придает блюдам насыщенный грибной аромат и экономит продукт.
Лариса Никита посоветовала предварительно очистить грибы и удалить у них старые или жесткие ножки перед началом приготовления. Эксперт также подчеркнула важность использования грибов в день их сбора, так как продукт быстро утрачивает свежесть и ценные питательные свойства.
Кому вредно есть боровики
По словам диетолога, боровики противопоказаны детям младше трех лет, и не рекомендуются детям до семи лет. Это связано с тем, что хитин тяжело усваивается организмом и у детей и лиц с нарушениями пищеварения могут появляться ощущение тяжести, вздутие живота и дискомфорт. Особую осторожность при употреблении грибов следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, считает Никитина.
Советы по засолке и маринованию боровиков
- Для засолки использовать крупную каменную соль, так как она позволяет грибам сохранить плотную хрустящую текстуру;
- Для маринования отбирать маленькие и крепкие грибы. Если высота гриба менее 5 см, разрезать только пополам, чтобы проверить, нет ли червей;
- По возможности готовить грибы в день сбора, поскольку они быстро теряют свежесть и полезные свойства;
- При мариновании использовать способ с предварительным отвариванием: грибы сначала отваривают в подсоленной воде (на 1 л воды — 2 ст. л. соли) до готовности;
- Хранить маринованные грибы не более 6–12 месяцев в темном сухом месте.
Домашние рецепты
Маринованные боровики с уксусом
Ингредиент:
- грибы — 1 кг;
- вода — 1 л;
- уксус столовый 9% — 1,5 ст. л.;
- сахар-песок — 1 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- перец черный горошком — 6 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика.
Приготовление: грибы тщательно вымыть, очистить от загрязнений и нарезать на небольшие кусочки. Затем их отварить в подсоленной воде в течение 15 минут, после чего слить отвар и вновь залить грибы чистой водой, продолжив варку еще 15 минут. После повторного отваривания грибы нужно отбросить на дуршлаг для удаления лишней жидкости.
Для приготовления маринада в кастрюлю вливают один литр воды, добавляют сахар, лавровый лист, перец горошком и измельченный чеснок. Смесь доводят до кипения и варят на протяжении пяти минут. Затем в подготовленный маринад помещают грибы и продолжают варить еще пять минут, после чего добавляют уксус. Полученную смесь вновь доводят до кипения и снимают с огня.
Готовые грибы раскладывают по стерилизованным банкам, заливая их маринадом. Банки подвергают стерилизации на протяжении 10 минут, затем плотно укупоривают крышками. После этого банки укутывают в одеяло или плед и оставляют при комнатной температуре до полного остывания.
Маринованные боровики листьями вишни и смородины
Ингредиенты:
- грибы — 2 кг;
- листья вишни и смородины — по 10 шт.;
- зонтики укропа — 5 шт.;
- чеснок — 1 головка (дольками);
- корень хрена — 1 шт. (нарезать кружочками);
- зелень свежая — 1 пучок;
- смесь перцев (горошком) — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.;
- вода — 1 л.
Приготовление: грибы нарезать и отваривать в течение 40 минут в подсоленной кипящей воде. После этого их необходимо откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Для приготовления маринада требуется вскипятить один литр воды с добавлением соли, сахара, лаврового листа, душистого перца и других специй, затем влить уксус.
В заранее подготовленные стерилизованные банки грибы укладывают слоями, чередуя их с листьями, укропом, дольками чеснока, корнем хрена и другой зеленью. Содержимое банок заливают горячим маринадом, после чего емкости стерилизуют на протяжении 20–25 минут и герметично закупоривают крышками. Готовые банки переворачивают вверх дном и укутывают до полного остывания.
Маринованные боровики с овощами
Ингредиенты:
- грибы — 1 кг;
- уксус столовый 9% — 60 мл;
- соль — 30 г;
- перец черный горошком — 6 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- лист лавровый — 2 шт.;
- вода питьевая — 1 л.
Приготовление: грибы необходимо тщательно промыть и очистить, после чего поместить в кастрюлю с водой и довести до кипения. Как только вода закипит, ее следует слить; данную процедуру рекомендуется повторить еще дважды, каждый раз заливая грибы свежей водой и доводя до кипения.
Для приготовления маринада требуется налить в кастрюлю один литр воды, добавить соль, уксус, черный перец и лавровый лист. Морковь следует нарезать произвольными кусочками — кружками или ломтиками, а лук — полукольцами. Подготовленные овощи опустить в маринад и варить в течение 5–7 минут.
Затем в кипящий маринад с овощами добавить грибы и продолжать варку около 10 минут. После этого боровики разложить по заранее подготовленным стеклянным банкам и залить их горячим маринадом.
Холодный способ соления боровиков
Ингредиенты:
- грибы — 500 г;
- крупная соль — 1,5 ст. л. крупной морской соли;
- душистый перец — 3–4 горошины душистого перца;
- ягоды можжевельника — 3-4 шт.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- несколько листьев смородины и хрена;
- несколько веточек укропа с зонтиками.
Приготовление: грибы очистить и нарезать на кусочки размером с грецкий орех. Подготовленные грибы следует поместить в кипящую воду на полминуты, после чего воду слить, а грибы быстро охладить под холодной водой. Благодаря этой обработке они сохранят свою плотную структуру и останутся хрустящими.
Далее грибы выкладываются слоями в стеклянную либо эмалированную емкость, пересыпаются солью и специями, а сверху покрываются листьями смородины. Добавлять воду не требуется, поскольку ее достаточно содержится в самих грибах.
Сверху грибы накрывают деревянным кружком или тарелкой, после чего поверх размещают полотняную салфетку либо лист бумаги для выпечки. Конструкцию придавливают гнетом и убирают в холодильник. Через один–два дня, когда грибы полностью окажутся в рассоле, их рекомендуется переложить в заранее простерилизованную банку для дальнейшего хранения.
Горячий способ соления боровиков
Ингредиенты:
- грибы — 3 кг;
- соль каменная — 200 г;
- перец черный (горошком) — 20 шт.;
- перец душистый (горошком) — 10 шт.;
- лавровый лист — 5 шт.;
- лук репчатый — 1–2 шт.;
- чеснок — 2 головки;
- укроп (зонтики) — 5 шт.;
- лист хрена — 5 шт..
Приготовление: грибы промыть, крупные нарезать произвольной формы. Налить воду в большую эмалированную кастрюлю и посолить из расчета 1 ст. л. соли на 1 л. В кипящую воду опустить очищенный лук, погрузить грибы и довести до кипения на большом огне.
Затем огонь убавить до среднего и варить грибы 20–25 минут, помешивая и убирая пену. Во второй кастрюле поставить чистый рассол для их заливки (2 л воды, 5–6 ст. л. соли, лавровый лист и перец), который довести до кипения.
Параллельно стерилизовать тару для консервации и подготовить оставшиеся пряности: обдать кипятком укроп и листья хрена, нарезать чеснок дольками. Грибы, отваренные до готовности, аккуратно извлекают из кастрюли с помощью шумовки и размещают в подготовленных стерилизованных банках.
На дно емкости или поверх грибов предварительно выкладывают укроп, чеснок и хрен. После этого содержимое банок немедленно заливают кипящим рассолом, плотно укупоривают крышками и герметично закатывают.
Банки следует перевернуть вверх дном, тщательно укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания не менее чем на 24 часа. По завершении этого времени заготовки рекомендуется перенести в прохладное место для дальнейшего хранения.
