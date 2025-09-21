Шура объяснил свою любовь к русскому мату

Известный певец Шура в откровенном интервью рассказал о своем отношении к русской ненормативной лексике, назвав ее неотъемлемой частью жизни и творчества. Артист подчеркнул, что никогда не откажется от мата, но всегда учитывает контекст и аудиторию.
«Мат для русских людей— это часть культуры и выразительного языка, и я не вижу смысла отказываться от него», — заявил Шура для Супер. Певец также подчеркнул, что во время выступлений ориентируется на состав публики: при наличии среди зрителей детей он старается вести себя сдержанно, однако на мероприятиях для взрослых, по его словам, не вводит никаких ограничений. Шура признался, что всегда уточняет перед эфирами, можно ли использовать нецензурную лексику. Он отметил, что иногда его слова подвергаются цензуре, но «не всегда запикивание — хорошо для артиста».
Использование ненормативной лексики в публичном пространстве остается дискуссионной темой в России. С одной стороны, мат традиционно считается недопустимым в СМИ и публичных выступлениях, с другой — многие рассматривают его как органичную часть русской языковой культуры и способ эмоционального выражения.
Ранее певец Александр Медведев, более известный под сценическим именем Шура, откровенно высказался, что оказался в сугробе после концерта на Рублевке, приуроченного к Международному женскому дню. По его словам, после инцидента сотрудники полиции доставили его в отделение. Об этом артист рассказал в интервью журналисту.
