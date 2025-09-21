«Не надо искать подтекст»: музыкальный критик оценил победу Вьетнама на «Интервидении»

Песня «Фудом тхиен выонг» (Фу Донг, Небесный Генерал) победителя «Интервидения» Дык Фука из Вьетнама была действительно сильнее всех остальных. Не стоит в этом случае искать какой-то скрытый смысл. Об этом в беседе с URA.RU заявил музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя итоги прошедшего международного конкурса. В песне финалиста нашли политический подтекст о сопротивлении и борьбе, чего не было в других композициях.
«Я бы не искал здесь какой-то подтекст. Для меня, как только презентовали песни, она была номером один. Думаю, что для зрителя и членов жюри было важно другое — звучание и номер. Вьетнам был сильнее остальных. И опять же, сам Дык Фук признался, что если бы SHAMAN (Ярослав Дронов, участник от России) не снял свою кандидатуру, бороться за победу ему было бы сложнее», — пояснил критик.
В целом «Интервидение» показало, что конкурс был не только про качественные песни — значение играл и номер. Да, не было никаких провокационных костюмов и декораций, но участники брали другим. Обычный непримечательный задник во время исполнения песни портил общее впечатление.
«Было много хороших вступлений, например, Китай. Но при этом все три минуты темный задник на сцене — скукотища неимоверная. Такое сейчас уже не катит. Может быть выигрышная песня, классное исполнение, но если ты просто ходишь из стороны в сторону на сцене, то это уже мимо кассы», — говорит Бабичев.
По итогам голосования профессионального жюри Дык Фук набрал 422 балла и занял первое место.
Артист уже становился победителем крупных музыкальных проектов на родине, включая «Голос Вьетнама» в 2015 году, однако путь к успеху был сопряжен с критикой и травлей из-за несоответствия внешности стандартам индустрии. Пластическая операция и смена имиджа помогли артисту закрепиться в шоу-бизнесе, а его композиции неоднократно становились хитами.
