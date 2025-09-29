Когда в Екатеринбург привезут последние трамваи «Кастор»

Девять из 15-ти закупленных в июле 2025 года новых низкопольных трехсекционных трамваев 71-639 «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», приедут в Екатеринбург в декабре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на предприятии. Семь пришли в начале сентября, сюда вошел тот, что был на испытаниях с 2024 года, партию проверил губернатор Денис Паслер и мэр Алексей Орлов.
«Семь трамваев выпустили на линию Екатеринбурга в сентябре. И еще девять будут поставлены до 10 декабря», — заявили на заводе.
Всего, таким образом, до 25 декабря (как обещают на заводе — досрочно) в городе будет курсировать 16 новых составов. Хотя по контракту могли это сделать до конца января 2026 года.
Трамваи «Кастор» были разработаны специально для Екатеринбурга. С мая 2024 года они ходят по маршруту №18 (через озеро Шарташ в микрорайон Юго-Западный). Новые составы, согласно данным сайта госзакупки, будут курсировать в центральных районах и отдаленных города. В частности, от Академика Парина до Вторчермета (№1), от Машиностроителей до ЦПКиО (№6), от Эльмаша до 7 Ключей (№7), от 40 лет ВЛКСМ до Машиностроителей (№8), от ЦПКиО до 7 Ключей (№10), от 40 лет ВЛКСМ до 7 Ключей (№13), от Керамической до Фрезеровщиков (№14), от 40 лет ВЛКСМ до Вторчермета (№15), от Волгоградской до Шарташа (№18), от Машиностроителей до Волгоградской (№19), от 40 лет ВЛКСМ до Машиностроителей (№23), от Эльмаш до 7 Ключей (№24).
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!