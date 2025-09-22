Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что американская сторона рассматривает инициативу как потенциально конструктивную.
«Президент [США Дональд Трамп] в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — заявили в Белом доме. Там отметили, что Трамп готовится лично ответить на предложение.
Российский Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил о намерении России в течение года после окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) придерживаться установленных им ограничений. По словам главы государства, данный шаг направлен на обеспечение предсказуемости и стабильности в области стратегических вооружений в переходный период. Путин подчеркнул, что такое решение принято в связи с отсутствием новых соглашений между основными ядерными державами.
