Многолетний мэр Елово в Пермском крае возглавил местную думу

В Пермском крае председателем думы Елово стал Антон Чечкин. Он с 2015 по январь 2025 года возглавлял округ, но ушел в отставку. На сентябрьских выборах он избрался в депутаты.
«Председателем думы Еловского округа единогласно избран Антон Чечкин», — сообщает telegram-канал «На местах». Он также делегирован в состав Совета представительных органов при законодательном собрании Пермского края.
Как ранее рассказывало URA.RU, Чечкин ушел с поста главы Еловского округа в январе 2025 года по семейным обстоятельствам. В феврале его назначили директором местной школы. Но в сентябре он пошел на выборы в думу и выиграл их. Источники URA.RU говорили, что Чечкин может занять пост спикера, так как «отлично знает территорию». Более того, сейчас округ возглавляет его бывший заместитель Евгений Кустов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!