Как ВС РФ ответили Украине на атаку на Форос: что известно об атаке на Одесскую область

Российские войска нанесли ответный удар по позициям ВСУ и иностранных наемников, причастных к атаке на поселок Форос в Крыму. Они находились в районах Татарбунары и Рассейка в Одесской области. Информацию сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В результате ранее нанесенной атаки ВСУ, пострадало 16 человек. Есть погибшие и те, кто находится на лечении в тяжелом состоянии. В регионе поднят вопрос о введении ЧС.
Военный эксперт высказал предположение о причине атаки ВСУ на регион. По его словам, таким образом они мстят за проблемы на фронте. Ответный удар ВС РФ и новая информация об украинской атаке на поселок Форос — в материале URA.RU.
ВС РФ нанесли ответный удар ВСУ за атаку на Форос
Силами российских войск был нанесен групповой удар по временным базам спецподразделений ВСУ и иностранных наемников, которые были причастны к атаке на поселок Форос в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, ВС РФ нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников», — указано в сообщении ведомства.
Также в сообщении ведомства указано, что были поражены места хранения БПЛА на аэродроме в Одесской области. Именно с него были запущены ударные дроны по поселку.
Атака на поселок Форос
Атака на поселок, который находится на границе с Севастополем, в ночь на 22 сентября. По ее итогам повреждения получили несколько объектов санитарно-курортной инфраструктуры и здание школы. По сообщению Минобороны РФ, которое приводит ТАСС, нападение было совершено с помощью украинских БПЛА. Те, в свою очередь, были снаряжены фугасными боезарядами. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Цель нападения на Форос
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что целью атаки ВСУ была месть за провалы на фронте. По его словам, от их количества зависит более открытый переход к терроризму.
«Чем больше у ВСУ будет проблем на фронте, тем больше они будут переходить к открытому терроризму. <...> Они решили отомстить за свои провалы на фронте, используя мирных жителей», — заявил Дандыкин. Его слова приводят NEWS.ru.
Состояние пострадавших
Согласно сообщению пресс-службы министров республики, в результате атаки погибло 16 человек. Погибли трое. На данный момент лечение проходят 14 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
«По состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Возможный ввод режима ЧС
После происшествия мэр городского округа Ялты Янина Павленко заявляла, что готовятся документы по вводу режима ЧС республиканского уровня в регионе. Также она отметила, что предварительный подсчет ущерба превышает 18,7 миллиона рублей.
«Предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. Готовим документы для выхода с ходатайством к Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову для привлечения дополнительных ресурсов», — заявила Павленко в своем telegram-канале.
