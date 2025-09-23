23 сентября 2025

Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп высказался о нарушении границ воздушного пространства НАТО
Трамп высказался о нарушении границ воздушного пространства НАТО Фото:

Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.

«Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Вопросы усиления давления на Россию и координации поддержки Украины со стороны западных стран обсуждаются на регулярной основе. Ранее президент Украины Зеленский сообщал о саммите с государствами Северной Европы и Балтии и переговорах с Францией, где рассматривались новые меры поддержки и расширение коалиции партнеров. Российская сторона считает такие шаги опасными и предупреждает о рисках эскалации конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский. «Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома. Вопросы усиления давления на Россию и координации поддержки Украины со стороны западных стран обсуждаются на регулярной основе. Ранее президент Украины Зеленский сообщал о саммите с государствами Северной Европы и Балтии и переговорах с Францией, где рассматривались новые меры поддержки и расширение коалиции партнеров. Российская сторона считает такие шаги опасными и предупреждает о рисках эскалации конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...