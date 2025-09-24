В Белом доме заявили о выгоде для США от продажи оружия Украине

Налогоплательщики США получают выгоду от новых поставок оружия Украине, поскольку теперь оно продается НАТО, а не передается бесплатно, как при администрации Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент [США Дональд Трамп] объявил, что мы будем продолжать продавать вооружения НАТО, а альянс и Украина могут выбирать, как использовать это оружие», — сказала Ливитт. Ее слова передает Fox News. Она подчеркнула, что новая модель поставок ставит интересы Америки на первое место: НАТО оплачивает оружие, а затем передает его Украине.
По словам Ливитт, заключение этой сделки по вооружениям при президенте Трампе означает, что Америка оказывается в новом приоритете, поскольку оружие продается Украине, то есть НАТО, а альянс поставляет его Украине, что приносит выгоду американским налогоплательщикам. Она также указала, что это изменение и сдвиг по сравнению с политикой администрации президента Байдена.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют продолжать поставки вооружений странам НАТО. По словам Трампа, страны альянса получат возможность самостоятельно распоряжаться предоставленным им вооружением. Он также выразил мнение, что при поддержке Североатлантического альянса и Европейского союза Украина, по его утверждению, может не только вернуть утраченные территории, но и «достичь большего», сообщает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.