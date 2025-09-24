В родном городе свердловского губернатора назначен мэр

В Североуральске назначен новый глава
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 18 июля Виталий Никитенко является врио главы Североуральска
С 18 июля Виталий Никитенко является врио главы Североуральска Фото:

Главой Североуральска (Свердловская область) — родной город губернатора Дениса Паслера, утвержден врио мэра города Виталий Никитенко. Его кандидатуру поддержали депутаты. Инаугурация должна пройти в начале октября, рассказал Никитенко корреспонденту URA.RU. 

«Целей поставлено много. С водой (ключевая проблема города, — прим. URA.RU) уже разобрались», — подчеркнул Никитенко. 

Новый глава Североуральска является уроженцем города Карабаш Челябинской области. Там же в 1997 году он закончил среднюю школу с углубленным изучением математики. После чего поступил в Челябинский госуниверситет на специальность «Государственное и муниципальное управление». После окончания вуза был предпринимателем. 

В 2004-м Никитенко назначили на должность начальника снабжения ЖКХ «Звездное» села Патруши Сысертского района. В следующем году он вернулся в родной Карабаш. С 2005 по 2007 год возглавлял там управление ЖКХ. Провел в Карабаше полную реструктуризацию, выведя городское хозяйство из кризиса. После работал старшим матером на заводе «UralGrit». В 2010 году возглавил МУП ЖКХ «Сысертское». С 2012 по 2017 год был депутатом местной городской думы. С 2017 по 2022 год возглавлял город Арамиль (Свердловская область). А после региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».

В администрацию Североуральска пришел в июле 2025 года, сменив Светлану Миронову. Она написала заявление после критики со стороны губернатора (тогда в статусе врио) Дениса Паслера из-за ситуации с водоснабжением. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главой Североуральска (Свердловская область) — родной город губернатора Дениса Паслера, утвержден врио мэра города Виталий Никитенко. Его кандидатуру поддержали депутаты. Инаугурация должна пройти в начале октября, рассказал Никитенко корреспонденту URA.RU.  «Целей поставлено много. С водой (ключевая проблема города, — прим. URA.RU) уже разобрались», — подчеркнул Никитенко.  Новый глава Североуральска является уроженцем города Карабаш Челябинской области. Там же в 1997 году он закончил среднюю школу с углубленным изучением математики. После чего поступил в Челябинский госуниверситет на специальность «Государственное и муниципальное управление». После окончания вуза был предпринимателем.  В 2004-м Никитенко назначили на должность начальника снабжения ЖКХ «Звездное» села Патруши Сысертского района. В следующем году он вернулся в родной Карабаш. С 2005 по 2007 год возглавлял там управление ЖКХ. Провел в Карабаше полную реструктуризацию, выведя городское хозяйство из кризиса. После работал старшим матером на заводе «UralGrit». В 2010 году возглавил МУП ЖКХ «Сысертское». С 2012 по 2017 год был депутатом местной городской думы. С 2017 по 2022 год возглавлял город Арамиль (Свердловская область). А после региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы». В администрацию Североуральска пришел в июле 2025 года, сменив Светлану Миронову. Она написала заявление после критики со стороны губернатора (тогда в статусе врио) Дениса Паслера из-за ситуации с водоснабжением. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...