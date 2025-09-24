В родном городе свердловского губернатора назначен мэр

Главой Североуральска (Свердловская область) — родной город губернатора Дениса Паслера, утвержден врио мэра города Виталий Никитенко. Его кандидатуру поддержали депутаты. Инаугурация должна пройти в начале октября, рассказал Никитенко корреспонденту URA.RU.
«Целей поставлено много. С водой (ключевая проблема города, — прим. URA.RU) уже разобрались», — подчеркнул Никитенко.
Новый глава Североуральска является уроженцем города Карабаш Челябинской области. Там же в 1997 году он закончил среднюю школу с углубленным изучением математики. После чего поступил в Челябинский госуниверситет на специальность «Государственное и муниципальное управление». После окончания вуза был предпринимателем.
В 2004-м Никитенко назначили на должность начальника снабжения ЖКХ «Звездное» села Патруши Сысертского района. В следующем году он вернулся в родной Карабаш. С 2005 по 2007 год возглавлял там управление ЖКХ. Провел в Карабаше полную реструктуризацию, выведя городское хозяйство из кризиса. После работал старшим матером на заводе «UralGrit». В 2010 году возглавил МУП ЖКХ «Сысертское». С 2012 по 2017 год был депутатом местной городской думы. С 2017 по 2022 год возглавлял город Арамиль (Свердловская область). А после региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».
В администрацию Североуральска пришел в июле 2025 года, сменив Светлану Миронову. Она написала заявление после критики со стороны губернатора (тогда в статусе врио) Дениса Паслера из-за ситуации с водоснабжением.
