Мэр Сочи объявил эвакуацию с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Власти Сочи приняли решение об эвакуации отдыхающих с городских пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — отметил Андрей Прошунин в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас ситуация на курорте остается штатной, а в случае возникновения реальной угрозы во всех районах города будут задействованы системы оповещения.
С утра вблизи Туапсинского округа Краснодарского края обнаружили движение безэкипажных катеров. Власти региона настоятельно рекомендуют жителям и гостям проявлять осторожность и временно отказаться от посещения прибрежной полосы. Аналогичные меры введены возле Геленджика: выход в море для всех плавательных средств временно запрещен.
