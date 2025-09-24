Мэр Сочи объявил эвакуацию с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В Сочи объявили эвакуацию с пляжей, однако на данный момент ситуация штатная
В Сочи объявили эвакуацию с пляжей, однако на данный момент ситуация штатная

Власти Сочи приняли решение об эвакуации отдыхающих с городских пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — отметил Андрей Прошунин в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас ситуация на курорте остается штатной, а в случае возникновения реальной угрозы во всех районах города будут задействованы системы оповещения.

С утра вблизи Туапсинского округа Краснодарского края обнаружили движение безэкипажных катеров. Власти региона настоятельно рекомендуют жителям и гостям проявлять осторожность и временно отказаться от посещения прибрежной полосы. Аналогичные меры введены возле Геленджика: выход в море для всех плавательных средств временно запрещен.

