В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров

Рекомендовано покинуть пляжи и укрыться в помещениях, рассказал глава города
Рекомендовано покинуть пляжи и укрыться в помещениях, рассказал глава города

Вблизи Геленджика объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. В связи с этим закрыт выход в море всех плавательных средств. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодисов.

«Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств», — заявил Богодисов в своем telegram-канале.Мэр рекомендовал покинуть пляжи, набережную и укрыться в помещениях. Помимо этого, глава города призвал не находиться на открытом пространстве вблизи моря.

Ранее поступала информация о том, что в акватории Черного моря, вблизи Туапсинского округа Краснодарского края, были замечены безэкипажные катера. Об этом сообщал глава региона Сергей Бойко. Также угроза, связанная с безэкипажными катерами, была объявлена и в Новороссийске.

