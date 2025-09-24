В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров

Вблизи Геленджика объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. В связи с этим закрыт выход в море всех плавательных средств. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодисов.
«Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств», — заявил Богодисов в своем telegram-канале.Мэр рекомендовал покинуть пляжи, набережную и укрыться в помещениях. Помимо этого, глава города призвал не находиться на открытом пространстве вблизи моря.
Ранее поступала информация о том, что в акватории Черного моря, вблизи Туапсинского округа Краснодарского края, были замечены безэкипажные катера. Об этом сообщал глава региона Сергей Бойко. Также угроза, связанная с безэкипажными катерами, была объявлена и в Новороссийске.
