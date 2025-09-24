Все регионы
19:34
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
19:20
Правильная обрезка и уход за жимолостью: как повысить урожай и сохранить здоровье кустарника
19:20
Политолог заявил о новом этапе развития конфликта на Украине
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
19:18
Директор ЧОП из Салехарда привлекал к охране сотрудников без обучения и удостоверений
19:14
Сийярто заявил, что Хорватия не сможет заменить Россию в вопросе поставки нефти
19:13
Курганский депутат ГД Сергей Лисовский не мог улететь из Тюмени в Москву
Путин ответил на дерзкое заявление Трампа о битве за Донбасс
19:08
Тюменцы придумали, как заработать на новом утильсборе для машин
19:03
Полина Шумова: от школы до городской думы Нового Уренгоя
19:01
Тюменский учитель высказался о новой системе оценок
ВСУ атаковали Новороссийск, есть погибшие: что известно к этому часу
19:00
В ЯНАО существенно снизился спрос на новостройки
19:00
«Сейчас здесь помочь надо»: депутат гордумы Екатеринбурга вернулся с СВО
18:59
Уральский боец сразится за титул чемпиона мира
Эвакуация с пляжей и опасность атаки БПЛА: что известно о нападении ВСУ на Краснодарский край. Видео
18:57
«Дочка» «Сургутнефтегаза» объяснилась за АЗС, где не доливали бензин
18:56
Зеленский признал, что у ВСУ нет ракет
18:53
Зеленский выступал в ООН при почти пустом зале. Видео
Украинские беспилотники атаковали центр Новороссийска, есть погибшие и раненые. Онлайн-трансляция
18:50
Суд Армении признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к перевороту
18:46
МО: ВСУ превратили дома в Кировске в опорные пункты
18:44
Армения не разрешила российским следователям осмотреть тело чиновника Авакяна
18:43
В курганском округе выбрали нового председателя. Фото
18:42
«Я все видела от и до»: комментарии очевидцев нападения беспилотников ВСУ на Новороссийск
18:37
В «Сириусе» объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
18:37
В Перми умер известный заведующий отделением травматологии Алексей Гладков
18:29
Челябинцам назвали самые популярные марки автомобилей
18:28
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Что мешает отношениям России и США двигаться вперед: что рассказал Песков журналистам
18:28
Опасность морской атаки ВСУ объявили в Сочи
18:27
«Бизнес перестанет работать»: тюменский миллионер взвыл из-за повышения налогов
18:26
Правительство направит десятки триллионов рублей на исполнение соцобязательств
ВС РФ сжимают кольцо вокруг Купянска: карта СВО на 24 сентября
18:25
«Людей жалко»: как готовят к сносу киоск «Роспечати» в центре Екатеринбурга. Фото
18:23
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
18:21
Минфин представил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
В Кремле ответили на обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы в Молдавии
18:21
В общественном транспорте Екатеринбурга внезапно подорожал проезд
18:19
Полиция ворвалась в подпольный цех на Уралмаше: фото с операции
18:18
В Советском районе Челябинска построят новую 11-этажную высотку со школой. Фото
Теперь круглый год: в Госдуме поддержали призыв без перерыва, что это значит и кого заберут
18:18
В России утвердили календарь праздников и выходных на 2026 год
18:18
Украинские СМИ назвали атаку ВСУ на Форос преступлением
18:17
Российские войска уничтожили крупную группировку ВСУ у Клебан-Быка
Будущее Shaman на эстраде, возмущения Цыгановой и Кушанашвили: звезды продолжают обсуждать «Интервидение»
18:17
Заммэра из ЯНАО призвала бороться с попрошайками и бомжами
18:15
В Пермском крае раненному из винтовки школьнику выплатили миллион рублей
18:14
В Перми выберут лучшего сварщика России
Принят закон о защите прав пользователей цифровых подписок: что это значит
18:12
В Тюмени открылся логистический центр крупной торговой сети за два миллиарда рублей
18:11
Народные приметы на 25 сентября: как не навлечь беду в Артамонов день
18:08
Токаев не захотел быть посредником между Путиным и Зеленским
Динамика в зоне СВО, переговоры по Украине и сплочение вокруг Путина: главное из интервью Пескова
18:07
Губернатор Шумков встретился с ветеранами СВО, которые проходят обучение по программе «Сила V героях». Видео
18:07
Путин проиндексировал зарплаты главам СК и Генпрокуратуры с октября
18:04
Правительство России одобрило бюджет на 2026-2028 годы
Власти повысят социальные гарантии семьям с детьми
18:02
Россияне ринулись покупать недвижимость в ХМАО
18:01
В Тюмени стартовал молодежный форум «УТРО». Видео
18:00
Спикер гордумы в Осе Пермского края подстрахует себя от возможной отставки
Однокурсник Медведева, преемник Беглова: чем известен новый генпрокурор России
17:58
Октябрь 2025: календарь народных примет на погоду
17:57
В центре Кургана уже этой осенью появятся умные светофоры
17:55
Мошенники лишили пенсионера сбережений в четыре миллиона рублей
Покушение на Чубайса и убийство Немцова: громкие дела генпрокурора Краснова, утвержденного главой ВС
17:55
Мэр Сочи объявил эвакуацию с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров
17:53
В пермском бизнес-центре «с рогами» распродают офисы
17:53
Минэкономразвития снизило прогноз по росту зарплат
Сбежавший из суда чиновник покончил с собой в туалете консульства в Петербурге: в чем обвиняли Авакяна
17:52
Минобороны раскрыло, как российским военным удалось продвинуться в Кировске
17:49
Экс-главу челябинской правительственной организации Атаманченко вновь осудили
17:48
В Златоусте избрали спикера горсобрания
17:47
Жителям ЯНАО предложили обменять железные деньги на бумажные. Инфографика
17:42
Власти ХМАО объяснили, когда в Сургуте исчезнет запах от очистных сооружений
17:39
Армия России успешно давит остатки ВСУ в Кировске
17:38
Мишустин заявил о росте минимального размера оплаты труда в России
17:35
Власти района в ХМАО пытаются в суде доказать, что законно отдали бизнесмену кафе в парке
17:31
Правительство заявило о завершении подготовки бюджета на 2026 год
17:30
Челябинское МВД объяснило активность силовиков в Троицке
17:30
Спектакли, фестивали и мастер-классы: куда сходить в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском на выходных. Афиша
17:29
Правительство заявило о росте ВВП в 2026 году
17:28
Беспилотную опасность ввели во всем Краснодарском крае
17:27
Из Кургана по двум маршрутам перестанут ходить автобусы
17:26
В ЯНАО зима начала вступать в свои права. Видео
17:25
В Пермском зоопарке показали переехавших орангутанов Билла и Лизу. Видео
17:24
В Новороссийске объявили режим ЧС из-за атаки ВСУ
17:24
Путин поднял зарплаты госслужащим
17:23
Трудинспекция ищет виновных в смертельном ДТП с сотрудниками курганской мэрии
17:22
Скандальный долгострой у тюменского ЦУМа достроят к 2028 году
17:21
В Аргаяшском районе возбуждено уголовное дело за срыв отопительного сезона
17:20
День ногайской культуры и «Голос Севера»: куда сходить в Новом Уренгое, и Надыме на выходных. Афиша
17:15
Бывшие пермские автобусы отправили в Сибирь. Фото
17:11
В Пермской опере показали костюмы героев первой премьеры сезона. Фото
17:11
Под Пермью крупный поселок остался без воды из-за аварии
17:11
Молдавия не позволила россиянам наблюдать за грядущими выборами
17:11
Курганская пенсионерка не может получить ущерб с подрядчика за сгоревшую баню
17:10
Джаз Бутмана, горловое пение и K-Pop: куда сходить в Салехарде и Лабытнанги на выходных. Афиша
17:09
Самолет Иркутск — Санкт-Петербург сел в аэропорту Нижневартовска
17:09
В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров
17:08
Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев
17:08
Режим ЧС введен в Новороссийске
17:06
Администрацию Катав-Ивановска оштрафовали за плохие дороги
17:06
В родном городе свердловского губернатора назначен мэр
17:05
На Госуслугах появилась страница для кочевников из ЯНАО
17:03
Челябинцы активно бронируют коттеджи, дачи и таунхаусы для отдыха
17:03
Звезды прогуляются по красной дорожке в центре Екатеринбурга: кого можно встретить на фестивале «Одна шестая»
17:02
Стало известно, как в Кургане водитель и кондуктор спасли школьника, которому стало плохо в автобусе. Фото
17:02
В Екатеринбурге тысячи школьников одномоментно пойдут в монастырь
17:01
«Запомню на всю жизнь»: Настя Кравченко рассказала, что ей дало участие в «Интервидении»
16:59
Оперштаб отчитался о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
16:54
Пермяков предупредили о новой тренировке по беспилотной опасности
16:51
В Новороссийске начался пожар на крыше жилой многоэтажки после атаки Украины
16:47
Безэкипажные катера зашли в Черное море
16:46
Челябинских медиков защитили от буйных пациентов судебными исками и страховкой
16:45
Ямальский подрядчик не выплатил московской фирме крупную сумму за проект больницы
16:38
Катера ВСУ зашли в Черное море
16:38
ВСУ ударили по трубопроводному консорциуму в Новороссийске, есть раненые
16:35
Токаев позвал Путина и Зеленского на переговоры
16:35
У Капитолия США установлена статуя Трампа и Эпштейна, держащихся за руки. Фото
16:33
Офис КТК поврежден в Новороссийске из-за атаки украинского беспилотника
16:33
Каток «Трудовые резервы» в Перми будет работать этой зимой
16:32
В России появилась новая грантовая программа для бизнеса в сфере услуг красоты
16:31
В Перми отремонтируют здание архива, в котором хранятся уникальные документы
16:30
Причиной коллапса на оживленном перекрестке в Челябинске стал поврежденный кабель
16:29
Митрополит Евгений посетил с подарками хоспис, открытый на Шарташе год назад
16:26
Сотни металлургов уральской компании проявят свой бизнес-талант
16:25
В ХМАО внедрили полный набор мер для развития экспорта
16:23
Балицкий доложил Путину о гибели врачей из-за атак ВСУ в Запорожье
16:21
Губернатор ХМАО Кухарук поставил на место лидера реготделения КПРФ Савинцева
16:21
Байкеры закроют движение в центре Екатеринбурга
16:20
Замок Пугачевой предложили передать в собственность церкви
16:20
Что посмотреть с Клаудией Кардинале: топ-14 фильмов
16:20
На российско-грузинском пункте пропуска Верхний Ларс введут электронную очередь
16:19
Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
16:16
Пошел в школу небезопасным путем: в Курганской области 8-летний мальчик попал под колеса легковушки
16:15
Жительница Надыма пожаловались на хамство диспетчеров
16:12
Иск на полтора миллиарда: что известно о конфликте Пугачевой и ветерана Трещева из-за скандального интервью
16:12
В АвтоВАЗе опровергли слухи о приостановке производства Lada Aura
16:12
Испания пытается устроить провокацию с военным самолетом вблизи границ России
16:10
Мама курганца, выигравшего выборы, отрицает, что он отдаст мандат
16:10
Дождливая погода ожидается в Кургане и Шадринске
16:05
Легенды рока отметят юбилей грандиозным концертом в Екатеринбурге
16:04
Новый пермский сенатор Григорьев раскрыл, какая работа ему предстоит в Совете Федерации
16:03
Воспитательница из Шадринска Андрюкова поборется за звание лучшей в России
16:00
Власти повысили шансы семей на одобрение льготной ипотеки
15:58
В ЯНАО жены и матери бойцов СВО могут бесплатно поменять шины
15:57
Экс-замглавы Минобороны Иванова проверяют на причастность к хищениям у МО РФ
15:56
В Челябинской области подорожали лимоны, киви и груши
15:55
В Челябинске вырос выбор квартир в новостройках
15:54
Бренд одежды из Екатеринбурга открыл новую главу в истории уральского бизнеса
15:52
Заслуженный коррупционер Челябинска: история взлета и краха Виктора Чернобровина
15:51
Спикер Сухих пригласил пермяков посетить выставку о подвиге прикамских бойцов
15:45
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новороссийске, есть жертвы
15:45
Курганцам раскроют секреты «денежных мужиков» и расскажут, как избежать ошибок Буратино. Афиша
15:44
Стало известно о погибших из-за атаки ВСУ на Новороссийск
15:44
Экс-главе челябинского ПФР Чернобровину грозит дополнительное наказание
15:43
ВС РФ освобождают «третью столицу» Украины: как проходит взятие важнейшего города в рамках СВО
15:43
В Пермском крае резко уменьшилось число малоимущих семей с детьми
15:42
Здание бакинститута у ЖК «Гулливер» в Перми признали аварийным
15:41
Более полумиллиона тюменцев сдали тесты на ВИЧ
15:39
В Кургане на улице Свердлова изменится схема движения. Фото
15:32
Суд не стал рассматривать иск против Пугачевой
15:31
Суд над бывшим директором Тюменского драмтеатра Осинцевым пройдет 25 сентября
15:29
В Пермском крае завершился пожароопасный сезон
15:29
К спектаклю по известной сказке в Тюмени подготовили уникальную выставку
15:28
Трамп послал сигнал Европе на встрече с Зеленским
15:27
На северо-западе Челябинска три участка отдадут под жилую застройку по проекту КРТ. Скрин
15:26
В ЯНАО за неделю ОРВИ заболели более шести тысяч человек
15:25
В ХМАО собираются открыть 50 новых месторождений нефти и газа
15:23
В России пересмотрят подход к экзамену для детей мигрантов после кейса девочки из Верхней Пышмы
15:21
В России появится новый день воинской славы
15:20
Массированная атака ВСУ отражена над Крымом
15:13
Пермской управляющей компании с 250 домами грозит банкротство
15:12
Минобороны РФ: российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
15:12
Россиян будут призывать на военную службу весь год
15:10
В бюджете отдельно прописали важное поручение Путина
15:10
Челябинский эколог призвал вернуть историческое название императорскому орлу
15:09
ВС РФ завершают освобождение Кировска в ДНР
15:08
Кремль — URA.RU: позиции Украины сейчас хуже, чем весной 2022 года
15:08
Приставы накрыли в ХМАО кафе с нелегальным алкоголем
15:05
В Совфеде предупредили об увеличении штрафов за курение подъезде в 10 раз
15:03
В Кремле хотят ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях с США
15:03
Армия России расширила контроль в Харьковской области
15:00
Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы
15:00
Депутаты гордумы в Березниках определились со спикером
15:00
Что известно о курганском судье в отставке Свердлове, погибшем на СВО
15:00
В выходные для челябинских детей устроят тур на сыроварню, арбузную вечеринку и урок по нейрографике
15:00
Тест о фильме «Они сражались за Родину»: хорошо ли вы помните культовую картину
14:59
«Искреннее желание быть полезным»: Артюхов назвал главную задачу программы «Герои Ямала»
14:56
Песков: несмотря на санкции, экономика России стабильна
14:55
Песков: обвинения против российских летчиков бездоказательны
14:55
Песков предположил, что Трамп находится под влиянием Зеленского
14:54
Частный сектор на Ямале перепланируют под массовую застройку
14:53
Бегали крысы: следом за рестораном в Екатеринбурге закрыли популярную пиццерию
14:53
Россиян защитили от ненужных цифровых подписок
14:51
Росавиация рассказала о последствиях воздушных ограничений над Краснодаром
14:48
Гуцан принес присягу на посту генпрокурора РФ
14:47
Больше тысячи тюменцев не оплачивают платные парковки в городе
14:45
В таможне прокомментировали скопление транспорта на границе с Казахстаном
14:45
В России расширят срок призыва на военную службу
14:40
Статусный пермский единоросс получил удостоверение сенатора Совфеда. Скрин
14:40
«Дети перестанут делать домашку»: тюменские родители высказались о новой системе оценок
14:39
Экс-директору Тюменского драмтеатра Осинцеву отказали в переносе суда в другой регион
14:38
В Екатеринбурге вынесли суровый приговор агенту украинских спецслужб. Фото, видео
14:37
Информация о лишении гражданства РФ за уклонение от службы оказалась фейком
14:36
Baza: к московскому госпиталю имени Бурденко подкинули гранату
14:33
В газовой столице ЯНАО пошел первый снег. Видео
14:33
Залужный предупредил об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ
14:30
Юный спортсмен из Тюменской области стал победителем первенства мира по муайтай
14:30
От комсомольского вожака до спикера Заксобрания ЯНАО: биография и карьера Сергея Ямкина
14:30
Что и кто продает на осенних ярмарках в Кургане: вся правда об овощах. Фото, видео
14:29
Покинувший Пермь дирижер Бузмаков продолжит сотрудничать с Театром-Театром
14:29
Залужный впервые признал ошибку при наступлении ВСУ на Курскую область
14:25
Известная российская компания объявила о важном кадровом назначении
14:25
Атка ВСУ была пресечена в тылу Херсонской области
14:23
Прокуратура потребовала убрать автопарковку на северо-западе Челябинска. Видео
14:21
Челябинец выиграл в лотерею 10 миллионов рублей
14:19
Экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале оставили за решеткой
14:15
В Кремле ответили на предложение Зеленского провести переговоры в Казахстане
14:14
Боец СВО из Екатеринбурга продвинул линию фронта на километры вперед
14:13
ВСУ атаковали Новороссийск безэкипажными катерами
14:10
Единороссы определили кандидатов на посты председателя заксо и сенатора от ЯНАО
14:09
Балицкий подтвердил удар Украины по ЗАЭС
14:09
Сенаторы согласовали Гуцана на должность генпрокурора
14:04
От фармацевтов до Артамона: что отмечают и что нельзя делать 25 сентября
14:02
В ХМАО новые iPhone 17 продаются по цене машины
14:00
Родительский комитет раскритиковал новую систему оценок в тюменских школах
13:59
В Перми на время изменятся маршруты четырех автобусов. Схема
13:59
Кто такая Марина Трескова и как она меняет Лабытнанги и Приуралье
13:57
Более 425 тысяч челябинцев привились от гриппа
13:57
Кто стучит на братву: что произошло в первых сериях второго сезона сериала «Лихие»
13:55
Силовики поймали дебошира, зарезавшего свердловского доцента
13:55
Обеспечивает атомную энергетику: как в курганской глубинке создавали завод, добывающий уран
13:54
Медведев: Трамп еще предложит Зеленскому подписать капитуляцию
13:53
В Челябинскую область придут дожди с грозами
13:50
Пермяки заметили гигантского розового Лабубу в автобусе. Фото
13:49
Губернатор Моор распорядился усилить позиции тюменских молодогвардейцев
13:49
В Миассе и Копейске переизбрали спикеров горсобраний
13:47
Песков: звонок Путина Трампу может быть организован в любой момент
13:47
Залечь на дно в Ишиме: куда хотят переехать жители Тюмени
13:46
Пермские красотки просят поддержать их в борьбе за 3 млн рублей на мировом проекте. Видео
13:46
Как новая выплата поможет семьям с двумя детьми
13:43
Песков объяснил, почему Россия не хочет проводить переговоры с Украиной в Австрии или Швейцарии
13:42
В ЯНАО откроют молодежный ресторан на территории популярной арт-резиденции
13:42
«Заплачут не только богатые»: совладелица автосалона из ХМАО прогнозирует резкий рост цен на машины
13:41
Песков: Путин и Трамп тепло относятся друг к другу
13:40
Появилось видео смертельного ДТП с фурой на трассе «Иртыш» в Курганской области
13:35
Стали известны последствия ночных ливней в Перми. Видео
13:34
Краснов официально получил новую должность
13:33
Песков: РФ налаживает отношения с США, но процесс идет медленно
13:33
Генпрокурором Российской Федерации стал Гуцан
13:30
Чем именно занимается компания по переселению иностранцев в РФ, с которой Шумков подписал соглашение
13:28
В Челябинске резко упали продажи квартир в новостройках
13:25
Песков: ситуация в руководстве регионов России значительно улучшилась
13:20
Песков озвучил срок проведения прямой линии Путина
13:16
Песков: Россия должна присутствовать на международных соревнованиях
13:12
Депутат Госдумы Немкин: Пермский край станет пилотным регионом для нового конкурса
13:11
Песков: ресурс добровольцев позволяет России укомплектовывать армию во время СВО
13:09
Путин отправил Краснова в отставку с должности генпрокурора
13:07
В «Корпорации СТС» прокомментировали итоги двухдневного заседания
13:07
В Совфеде прошли консультации по кандидатуре нового генпрокурора
13:06
Песков заявил, что Трамп прилагает волю для урегулирования конфликта
13:03
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
13:03
«Идите учите язык»: русскоязычных казахов, проваливших тест, отправили в тюменскую школу для мигрантов
13:00
МБУ Кургана заплатит штраф 250 тысяч за перегруз отходами на шоссе Тюнина
12:59
Песков: Россия должна выиграть войну
12:58
В ХМАО продавщица по ночам воровала готовую еду из супермаркета. Видео
12:58
Песков: Москва прекрасно защищена средствами ПВО
12:57
Завершена проверка по факту смерти экс-главы пермского управления СКР
12:53
Песков: Украина не отреагировала на предложение создать рабочие группы по переговорам
12:53
Новые развязки, дороги и трамвайные пути: как будет выглядеть третий мост через Каму в Перми. Фотогалерея
12:50
Тюменский бизнесмен полгода не платил налоги и задолжал более 100 миллионов
12:50
Песков: ВС РФ аккуратно продвигаются в зоне СВО, минимизируя потери
12:50
Песков: Путин протягивает руку США предложением по ДСНВ
12:48
Совфед назначил Краснова председателем Верховного суда
12:47
В Екатеринбурге пятые сутки не могут найти пропавшую школьницу. Фото
12:45
В ЯНАО выбрали глав партийных фракций в новом созыве заксо
12:44
Атака на НПЗ в Салавате обошлась без жертв
12:44
Песков: Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы
12:43
Минфин отправил на утверждение правительства бюджет РФ: что изменится в жизни россиян
12:42
Полиция задержала пермяка за пропаганду экстремизма
12:39
Жители ЯНАО получают микрозаймы чаще других россиян
12:39
Песков раскрыл время проведения прямой линии с Путиным
12:38
Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
12:36
Тюменские школы начали отменять новую систему оценок
12:36
Песков: Москва предпочла бы вести параллельно контакты по Украине и США
12:35
В Тюмени самую известную площадь раздают по кускам бизнесменам
12:33
В Россию из Китая пытались ввезти три тысячи дронов. Фото, видео
12:33
В Перми рухнули цены на частные дома
12:33
Мэр Салавата прокомментировал атаку на «Газпром нефтехим Салават»
12:33
«Бумажных медведей не бывает»: Песков ответил на критику Трампа
12:30
Песков: Путин считает главным разрешить первопричины конфликта на Украине
12:28
Дополнительные средства федерального бюджета направят для ухода за пожилыми тюменцами
12:28
Аэропорт Геленджик закрылся на время
12:27
Сплошные убытки и долговая яма: что известно о лесопромышленном предприятии, которое банкротят в Тюмени
12:27
Песков объяснил, почему продолжается СВО
12:23
Пермяки пожаловались, что пожарные по ошибке выбили окно в их квартире. Фото, видео
12:23
Магнитная буря 25 сентября 2025: чего ждать метеозависимым
12:23
За пулю в голове ученика школа в Пермском крае заплатит миллион рублей
12:21
Экс-глава администрации пермского губернатора Куранов работает волонтером в новом регионе РФ
12:21
Базовая комплектация — не вариант: тюменские власти объяснили траты бюджета на китайские мотоциклы
12:19
Стало известно, когда из Челябинска в Краснодар полетит первый самолет
12:18
В Пермском крае продается элитный коттедж со стадионом за 60 млн рублей. Фото
12:18
Минфин снизит порог по доходам бизнеса для уплаты НДС
12:17
На форуме в ЯНАО определят главные направления развития арктического образования
12:15
Песков ответил на слова Трампа о бумажном тигре
12:15
С конца сентября из Кургана в Москву не будет дневного рейса по воскресеньям
12:14
Хам на Mercedes, ударивший екатеринбурженку, испугался журналистов
12:11
Депздрав проверит, как пациентка с инсультом получила перелом в больнице Кургана
12:10
Аналитики назвали среднюю зарплату вахтовиков ХМАО на дорогих вакансиях
12:10
Польша официально уведомила Беларусь об открытии границы
12:09
В ХМАО суд арестовал участника массовой драки на парковке
12:06
Тюменская КПРФ вышла в суд из-за итогов выборов
12:04
Титов: компании США готовы вернуться на российский рынок
12:03
Частинскую думу Пермского края возглавил прежний спикер
12:03
Пермский зоопарк открывает бесплатный вход для пенсионеров
12:00
Российскому здравоохранению выделено более триллиона рублей в новом бюджете
12:00
Повышение окладов чиновникам и выплаты пенсионерам: что изменится в ЯНАО с 1 октября
11:55
Тюменская прокуратура проверит законность новой системы оценивания в школах
11:53
Жительница ЯНАО пострадала в ДТП с двумя иномарками. Фото
11:52
В новом бюджете России особое внимание уделили демографии
11:51
Курганский мировой судья в отставке Свердлов погиб на СВО. Фото
11:50
В Челябинске наградили ключевого поставщика грузоподъемной техники в России
11:49
Дроны атаковали нефтезавод в Салавате: что известно об втором за неделю ударе ВСУ
11:49
Польша официально уведомила Белоруссию об открытии границы
11:48
Минфин предложил увеличить финансирование льготной ипотеки
11:47
Пермскому мэру Хаертдинову, против которого выступали жители, ищут замену
11:47
Таможенники нашли в фурах из Китая почти 3 тысячи дронов
11:45
В Перми новый iPhone 17 продают по цене иномарки. Скрин
11:44
Минфин России раскрыл траты на образование в ближайшие три года
11:42
Суд ХМАО арестовал водителя, ударившего головой сотрудника ДПС
11:42
Аэропорт Уфы закрыли на взлет и посадку
11:41
В мэрии Екатеринбурга разъяснили, что будет с киосками после неожиданного решения суда
11:41
Фильм с челябинским актером Робаком вошел в программу кинофестиваля «Маяк». Скрин
11:40
В Заозерном районе Кургана у нового ЖК три месяца не могут доделать остановку. Фото
11:37
В пермском селе появился дом с инфраструктурой топовых новостроек в мегаполисах
11:35
С начала года в авариях на пермских дорогах пострадали сотни детей
11:34
В ЯНАО хотят избавиться от старой газотурбинной электростанции
11:30
Shot: сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра Авакян найден мертвым в здании консульства Армении
11:30
Поддержка семей участников СВО стала приоритетом нового бюджета РФ
11:30
В России появится новая выплата для семей с детьми
11:26
В Перми отключат радиовещание
11:25
Что такое средневзвешенная система оценок, которую ввели в школах Тюмени
11:23
Государство выделит триллион рублей на здравоохранение
11:22
Готовь сани в жару: глава города Лошкин посетил новую снегосвалку в Челябинске. Фото, видео
11:19
В России появится новая семейная выплата для граждан с двумя и более детьми
11:18
Единороссы определились с новым руководством партии в заксо ЯНАО
11:18
Гагин: НАТО хочет добраться до советских военных складов в Приднестровье
11:16
Минфин раскрыл планы по семейной и льготной ипотеке
11:15
Минфин раскрыл, как будет финансировать ОПК в ближайшие три года
11:14
Мэр Екатеринбурга обвинил владельца усадьбы Харитонова в ее ужасном состоянии. Фото
11:13
В Салавате после атаки беспилотников загорелся нефтезавод
11:12
Повлияет ли новая ставка Минфина на цены на продукты
11:11
В Перми на выставке показали робособаку за 360 тысяч рублей. Видео
11:11
В Тюменской области машина влетела в газопровод. Фото
11:11
Ребрендинг ресторана популярных сэндвичей добрался до Кургана. Фото
11:10
Экс-чиновник Авакян, скрывавшийся от власти, найден мертвым
11:09
Бизнесу сохранят льготы по страховым взносам
11:04
В России обеспечат устойчивость экономики за счет ряда изменений
11:03
Массовые задержки и отмены авиарейсов 24 сентября: ситуация на данный момент
11:03
Власти подтвердили планы по повышению пенсий и выплат в 2026 году
11:02
Немецкий политик Нимайер попросил гражданство РФ
11:00
Курганский суд отменил передачу дела о махинациях с ремонтами в Тюмень
11:00
Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% к 2028 году
10:59
В Британии назвали плохой новостью для Зеленского слова Трампа о границах Украины
10:58
Урановый гигант из Курганской области добился рекордных доходов
10:56
Мэрия Лабытнанги заплатила 70 тысяч рублей девочке, укушенной бездомной собакой
10:54
В Европе пообещали построить «стену дронов» на границе с Россией
10:54
Свердловские чиновники станут влиятельнее после нового указа
10:51
Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пенсий и пособий в октябре
10:51
Завод в Салавате подвергся атаке беспилотников, начался пожар
10:49
В Магнитогорске будут судить четверых сутенеров
10:47
Губернатор Шумков показал, как аграрии собрали миллион тонн зерна. Видео
10:43
Православный мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play. Скрин
10:43
Полиция ХМАО выдворит из страны десятки мигрантов-нелегалов
10:40
ММК усовершенствовал систему защиты ИТ-систем
10:40
Захарова раскрыла план действий Лаврова в Нью-Йорке
10:37
Ночь в музее: в Перми для детей устраивают вечеринки в темноте в окружении скелетов
10:37
ВСУ атаковали Россию 70 дронами, задержаны десятки рейсов: карта ударов БПЛА 24 сентября
10:34
Тюменец две недели умирал в больнице после избиения пьяницей
10:32
Пермяки получили сообщения об учениях, связанных с беспилотниками. Скрин
10:29
Snoop Dogg согласился провести концерт в России и назвал условия
10:26
В Екатеринбург завезли крупную партию цветов с опасными насекомыми
10:26
Рома Зверь высказал свое мнение об «Интервидении»
10:23
В ЯНАО сокращают ставки работников соцобслуживания
10:23
Гости из Египта и Афганистана посетят форум «УТРО» в Тюмени
10:17
Жители ХМАО сдали миллион килограммов вторсырья в экопункты
10:16
В Челябинскую область увеличили поставки арбузов
10:14
В Ирландии заявили, что Европа не выживет без России
10:12
Самарский губернатор рассказал о последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти
10:08
«Сидел за столом с теми, кого убивал»: кто такой Лев Ступников, который предал Россию и перешел на сторону ВСУ
10:06
В южных аэропортах России задержаны десятки рейсов
10:06
На Южном обходе Перми дотла сгорел автобус. Видео
10:02
Курганская ФСБ задержала двух мужчин, у которых было 200 патронов для огнестрела. Фото
10:00
Авиарейсы в Сургут и Нижневартовск задержаны в аэропорту Сочи
09:59
Рейс из Екатеринбурга в Сочи перенесли из-за угрозы атаки БПЛА
09:58
В Армении убиты оппозиционер Володя Григорян и его друг
09:58
Десятки рейсов задержаны в Сочи и Геленджике: какие права есть у пассажиров, как получить компенсацию
09:54
Тюменец едва не сел в тюрьму из-за огромного долга по алиментам
09:53
За ночь сбито 70 украинских дронов, выпущенных по территории России
09:53
Авиарейсы в Челябинск из Казани и Сочи задерживаются на полдня. Скрин
09:51
Экспедиция «Газпром нефти» поможет сохранить природу Восточной Сибири
09:45
Движение транспорта и повышение пенсий: какие изменения ждут пермяков с 1 октября
09:44
Почти все свердловские школы, детсады и больницы подключили к теплу
09:44
На зданиях трех школ и детсада в Кургане установят сирены. Список
09:38
Развожаев: над Севастополем сбиты 16 беспилотников
09:33
Минобороны РФ: за ночь сбиты 70 украинских беспилотников
09:29
Россиянам рассказали о новых правилах блокировки банковских карт
09:24
Челябинские топ-менеджеры претендуют на зарплаты до 200 тысяч рублей
09:22
ВСУ пустили дроны на пять российских регионов, угроза на юге РФ: последствия ночных атак
09:13
Мэрия из ХМАО вложила десятки миллионов рублей в развитие спорта
09:07
В Таганроге начался подсчет ущерба от ночной атаки украинских беспилотников
09:05
Жители целого района в Белгородской области остались без света и воды из-за атаки БПЛА
09:02
Жительница Кургана не выплачивала кредит, но наказала банк на 50 000 рублей
09:02
Стало известно, сколько заработает на Кипре погрязший в долгах Галкин*
09:00
Аэропорт Оренбурга ввел ограничения на прием и выпуск самолетов
09:00
В курганской облдуме определились с передачей мандатов: кто войдет в новый созыв. Инсайд
08:58
Жапаров призвал вернуть народу Афганистана его деньги, замороженные на Западе
08:57
Мэр Таганрога Камбулова сообщила о разрушениях в городе
08:48
Волгоградский губернатор рассказал о последствия падения обломков БПЛА в регионе
08:48
Под гласным надзором полиции: как оппозиционеры смогли создать в царской России главный музей Перми
08:45
У черногорского бизнесмена арестовали недвижимость в Кургане и продают на торгах
08:45
Санкции не помешали бизнесвумен из Челябинска продолжить дела с итальянцами
08:42
ВСУ в Сумской области остались без еды
08:37
Житель Новосибирска пытался поджечь дом сотрудника службы судебных приставов
08:36
Краснокнижный и невкусный гриб нашли свердловские грибники. Фото
08:35
МИД РФ: Киев вербует террористов в Африке
08:31
Пособия на детей призывников будут выплачивать по-новому: новые правила
08:30
ВС РФ закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска
08:30
Четверо избранных депутатов откажутся от своих мандатов в курганской облдуме. Инсайд
08:22
Рейс Курган-Сочи задерживается из-за ограничений в работе аэропорта
08:21
ФСБ предотвратила теракт против судебного пристава в Новосибирске
08:20
Новый депутат-коммунист будет получать зарплату в думе ХМАО
08:18
Солдаты ВСУ грозят массовым уходом из частей из-за решений командования
08:16
В Центробанке раскрыли, как защищены новые купюры от подделки
08:11
Пять аэропортов России временно закрылись
08:00
В Тюмени будет тепло, но небо скроют облака
07:59
Офицер-перебежчик Ступников объявлен в федеральный розыск в России
07:53
Российские аэропорты на юге временно закрываются
07:51
В Перми после 10 лет работы закрывается кафе здорового питания «Гараж»
07:50
Экс-главу «Колмара» обвинили в хищениях при восстановлении Запорожской области
07:45
Опасности дефицита железа, вредная эпиляция, мечты о платном роддоме в Кургане: интервью с гинекологом Поповой
07:44
В Белом доме заявили о выгоде для США от продажи оружия Украине
07:42
Перебежавший на сторону Украины российский офицер объявлен в федеральный розыск
07:41
На Западе поставили на место Польшу, пожелавшую воевать с РФ
07:40
Мэр Новосибирска прокомментировал пожар в зоопарке
07:40
В Тюмени банкротят крупнейшую лесопромышленную компанию
07:38
В ХМАО водитель легковушки снес дорожное освещение: двое пострадало
07:31
Аэропорт Самары ввел ограничения на прием и выпуск самолетов
07:31
Как не получить уголовный срок или штраф за свалку мусора: наказания для горожан и дачников
07:26
«Вдыхают воздух свободы»: Захарова прокомментировала ролик с президентом Польши и неизвестным веществом
07:22
В зоне СВО погиб танкист из Пермского края Евгений Бычин
07:16
В МИД России разоблачили поддельное интервью Захаровой о Токаеве
07:11
Водитель Kia въехал в велосипедиста при повороте в ЯНАО
07:09
В Британии заявили о полном обнищании Украины
07:05
Банки в РФ неожиданно начали прощать просрочки по кредитам
06:55
Россиянам хотят ограничить возвраты товаров с маркетплейсов
06:54
Юбилей продолжается: жители Нового Уренгоя могут бесплатно приходить в музей до 10 октября
06:50
Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован, пять животных погибли
06:48
Банки открыли новые вклады с высоким процентом, несмотря на ставку ЦБ
06:46
В Пензенской области введен план «Ковер»
06:40
Пожар в новосибирском зоопарке потушен
06:39
Названа профессия, обогнавшая айтишников по темпу роста зарплат
06:35
Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке в среду
06:35
Грузия стала поставлять меньше вина в Россию
06:27
Киев пообещал начать поставки дронов в США в середине 2026 года
06:27
Лавров прибыл в Нью-Йорк, совершив перелет почти в 12 часов
06:24
Синоптик рассказал, в каких свердловских городах будет больше дождей и гроз
06:23
В регионах РФ начали ограничивать продажу бензина на человека
06:19
Тайфун на востоке Тайваня унес жизни 14 человек. Видео
06:19
ВСУ атаковали Ростовскую область: что известно к этому часу
06:15
Центробанк планирует выпустить новую 1000-рублевую купюру до конца года
06:06
Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России
05:59
Средняя зарплата в России может вырасти до конца года
05:59
Певец Shaman честно высказался про конкурс «Интервидение»
05:56
Крупнейший акционер краснокамского завода сеток ушел с поста директора
05:41
Зеленский заявил о возможности президентских выборов на Украине в случае прекращения огня
05:38
В ООН заявили о готовности РФ к диалогу с Киевом при условии «серьезного разговора»
05:32
Трамп назвал действия России на Украине бесцельными
05:27
В Ростовской области потушен пожар в частном доме, два человека госпитализированы
05:25
Какие ошибки совершают курганцы при подготовке авто к первым холодам
05:22
Ямальским школьникам проведут 30 уроков о первопроходцах округа
05:13
Скончалась одна из самых красивых актрис в истории: чем известна Клаудия Кардинале
05:06
В Ростовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар, пострадали два человека
04:47
Инвестиционные монеты представят на выставке в ХМАО. Фото
04:42
Рубио отметил «выдающееся терпение» Трампа в надежде на прорыв в переговорах
04:40
В Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси, эвакуированы 80 человек
04:35
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Казахстане
04:24
Зеленский в ООН перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО
04:21
Хлопок газовоздушной смеси произошел многоквартирном доме Тольятти
04:19
«Появились мухи»: екатеринбуржцы задыхаются от трупного запаха в доме
04:07
Сотни тысяч кубометров леса вывезли из Пермского края с начала года
04:03
Челябинцы собирают редкие фиолетовые грибы с ароматом аниса. Фото
03:31
Зеленский готов к встрече с Путиным в Казахстане
03:30
Пермский ТЮЗ планирует зарегистрировать свой бренд
03:04
Почему курганцы стали чаще покупать компакт-диски с музыкой
03:01
Одаренные школьники из ДНР приехали изучать робототехнику на Ямал
03:00
В Юсьве поменяли прокурора. Инсайд URA.RU подтвердился
02:49
Внезапно умерла одна из самых красивых актрис в истории кино
02:46
Белгород столкнулся с ракетным обстрелом ВСУ: кадры и что известно об атаке на город
02:36
Зеленский заявил Трампу о «хороших новостях» с фронта на фоне тяжелой ситуации ВСУ в Купянске
02:30
Умерла одна из самых красивых актрис мира
02:30
Аэропорт Саратова неожиданно прекратил свою работу
02:24
Аэропорт Волгограда прекратил работу посреди ночи
02:24
В столице Норвегии прогремел сильный взрыв
02:20
Гладков показал кадры с последствиями ракетного обстрела Белгорода. Фотогалерея
02:15
Сотрудники МЧС обыграли другие органы власти Тюменской области в мини-футболе
02:11
Средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами России
02:10
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
02:02
Курганцы просят благоустроить набережную от Бурова-Петровского моста. Фото
02:00
Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями
01:58
Суд отменил постановление о сносе киосков в Екатеринбурге
01:54
Пермская больница объявила аукцион на аренду вертолета для санитарной авиации
01:52
ГИБДД попался пуровчанин на ВАЗе пьяный и без прав
01:49
Удары НАТО по самолетам РФ, доверие к Путину и мощь России: главные заявления Трампа на Генассамблее ООН
01:35
Эксперт узнал болезнь Зеленского по необычной позе
01:25
Глава Таганрога сообщила о последствии удара БПЛА
01:21
Макрон озвучил условие для получения Трампом Нобелевской премии
01:21
После удара ВСУ по Белгороду пять человек получили осколочные ранения. Фото
01:20
На территории РФ за два часа сбито 19 беспилотников ВСУ
01:17
Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США
01:12
Трамп пообещал Украине гарантии безопасности
01:03
Зеленский утаил детали «хорошего разговора» с Трампом
01:03
Курганец продает мотоцикл, ставший достоянием Урала
00:59
Налеты на Льгов, Белгород и Таганрог: ВСУ атакуют регионы РФ. Онлайн-трансляция
00:55
Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине
00:54
Использовал «глушилку» и планировал убийство: пермяк пытался отомстить бывшей жене
00:53
В Харькове прогремело свыше 15 взрывов
00:47
Российский город остался без электричества из-за обстрела ВСУ
00:46
Зеленский похвастался, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину
00:43
Трамп посчитал бессмысленными его хорошие отношения с Путиным в контексте СВО
00:40
В Белгороде после ракетного обстрела со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей
00:34
Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО
00:34
Трамп заявил, что для Украины настало время действовать
00:31
Еврокомиссия объявила о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов
00:30
Трамп после встречи с Зеленским выступил с резкой критикой России
00:20
Суд признал Райана Раута виновным в попытке убийства Трампа
00:14
В ХМАО мэр Нижневартовска потребовал от застройщиков не срывать сроки по благоустройству. Фото
00:05
Белый дом сделал объявление по поводу поставок оружия для НАТО
00:03
Посольство России в Канаде назвало конфискацию самолета «Волга-Днепр» незаконной
00:02
В Челябинской области за полмиллиарда продают металлургический завод. Скрин
00:02
Сын Ивана Краско рассказал о предсмертном желании отца