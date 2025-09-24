Что мешает отношениям России и США двигаться вперед: что рассказал Песков журналистам

Россия рассчитывает на ускорение диалога с США по ключевым вопросам, влияющим на развитие двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. По его словам, стороны пока продвигаются в этом направлении слишком медленно, а накопившиеся проблемы усложняют поиск компромиссов.
Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в активизации контактов и выработке решений по актуальным вопросам, препятствующим сотрудничеству между странами. О чем еще рассказал Песков в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
Песков заявил, что ситуация Украины ухудшилась
Позиции Украины за последние три года значительно ухудшились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о сходстве нынешней ситуации с весной 2022 года, когда Киев отказался от переговоров и продолжил военные действия.
По словам пресс-секретаря, в отличие от событий весны 2022 года, сейчас западные страны продолжают оказывать давление на Киев, убеждая его не садиться за стол переговоров и делать ставку на военное решение конфликта. Песков подчеркнул, что официальный Кремль считает подобную позицию ошибочной и указывает на ухудшение положения ВСУ на линии соприкосновения.
В Кремле хотят ускорить развитие двусторонних отношений с США
Россия ожидает ускорения диалога с Соединенными Штатами по вопросам, препятствующим развитию двусторонних отношений. По словам пресс-секретаря, стороны пока двигаются в этом направлении слишком медленно, а существующие проблемы затрудняют продвижение вперед.
Песков отметил, что нынешняя администрация Белого дома придерживается бизнес-ориентированного подхода. По его мнению, руководство США не может не видеть потенциальных выгод, которые открывает возможное торгово-экономическое сотрудничество между странами. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что прагматичный взгляд на экономику поможет сторонам быстрее найти решения по существующим разногласиям.
Россия продолжает отстаивать свои интересы
Россия ведет военные действия для обеспечения собственной безопасности и устранения причин конфликта с Украиной. По словам Пескова, отказ украинских властей от переговоров негативно сказывается на их позициях в конфликте. Он пояснил, что действия России имеют конкретные цели, связанные с защитой интересов страны.
Он также отметил, что отказ Киева возобновить переговорный процесс только усложняет ситуацию для украинской стороны. По информации представителя Кремля, российская сторона по-прежнему открыта для обсуждения условий урегулирования, однако на текущий момент таких контактов не ведется.
Песков: российская экономика стабильна
Российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость и выполнение социальных обязательств несмотря на действующие санкции. Песков отметил, что многочисленные ограничительные меры, введенные против России, не оказали ожидаемого эффекта на экономическую ситуацию в стране. Он добавил, что текущая работа экономики строится с учетом обеспечения всех потребностей вооруженных сил.
В Кремле назвали обвинения России бездоказательными
Песков заявил, что обвинения в адрес российских военных летчиков о нарушении воздушного пространства не имеют оснований. Он подчеркнул, что заявления западных стран о якобы имевших место нарушениях российских пилотов не подтверждаются фактами. Он также отметил, что российские военные летчики соблюдают все нормы и правила.
Заявления Трампа сделаны под влиянием Зеленского
Песков сообщил, что заявления Трампа о России как «бумажном тигре» и необходимости НАТО сбивать российские самолеты были сделаны под влиянием мнения украинского президента Владимира Зеленского. После переговоров Трамп впервые открыто призвал страны НАТО к более жестким действиям против России и резко высказался о российском военном потенциале.
