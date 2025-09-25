«Я — другой человек»: экс-милиционер раскаялся за массовые убийства, но получил срок в Екатеринбурге

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-милиционеру Константину Котику, которого обвиняют в массовых убийствах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Признать Котика виновным в инкриминируемых деяниях. Приговорить его к лишению свободы на восемь лет в колонии строгого режима», — огласил судья.
Во время последнего слова Котик раскаялся. «Незадолго до того, как это произошло, я работал в милиции. Я сталкивался с несправедливостью, жестокостью и беззаконием. Я был полностью погружен в эту криминальную среду. В какой-то момент одно на другое наложилось, в результате чего произошли эти события. Я не оправдываю себя, мне было тяжело жить. Я оборвал связи со своими подельниками, я старался жить по-другому. Сейчас я — другой человек. Прошу прощения у всех потерпевших. Прошу суд учесть мое раскаяние и признание вины», — заявил он.
Его задержали в 2024 году. Вместе с ним силовики поймали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Владислава Соболя (уже получил 16 лет колонии), экс-милиционеров Владимира Семенюка (приговорен к 9 годам в колонии), Антона Боровика (был оправдан) и гражданского Олега Анучина. Следователи считают, что в нулевые бывшие силовики ради денег убили 11 человек, среди которых были юристы, коммерсанты, наркоманы и бездомные. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!