В Екатеринбурге скандальное кафе «Каспий», которое закрывалось после арестов азербайджанцев, сменило название. Теперь заведение называется «У озера», вероятно, из-за того, что находится на берегу озера Шарташ.
Как ранее писало URA.RU, «Каспий» закрылся 27 июня — сразу после того, как в столице Урала прошли задержания уроженцев Азербайджана (вскоре кафе открылось). Среди них искали подозреваемых в покушении и убийствах прошлых лет. После этого суд арестовал членов клана Сафаровых. Одному из них кафе и принадлежит.
Вероятно, сейчас произошла смена собственника. Новый владелец решился на перемены. Связаться с представителями заведения не получилось. Никто не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
Азербайджанское кафе «Каспий» имеет давнюю, но не очень хорошую историю. В 2004 году в ходе погромов на национальной почве в подсобке кафе заживо сгорел парень. После этого разборки в кафе или рядом с ним происходили не раз, а один из совладельцев кафе однажды заказал своего компаньона (правда, покушение оказалось неудачным, киллера поймали). В 2013 году суд признал строение незаконным, весь 2014 год хозяева пытались опротестовать это решение в судах, однако в марте 2016 кафе «Каспий» было снесено. Но позже его отстроили заново.
Кроме того, в кафе не раз выясняли отношения криминальные авторитеты. Одна из ярких потасовок произошла в 2022 году. Считается, что на ней присутствовал «решала» Марсель Гасанов, которого сейчас судят по статье о занятии высшего положения в преступном мире.
