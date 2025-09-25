ВСУ готовят новое наступление: что известно и каковы шансы Киева перехватить инициативу в конфликте

Информация о грядущем наступлении ВСУ является не более чем вбросом. С таким предположением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он выразил уверенность в том, что наступление не кончится успехом для Украины.
Помимо Колесника, другие депутаты и военные эксперты высказали свои предположения касаемо наступления. В большинстве своем они выразили уверенность в том, что возможностей ВСУ не хватит для осуществления нападения. Комментарии экспертов и их мнение касаемо наступления ВСУ — в материале URA.RU.
Возможное наступление ВСУ
В американских СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп получил закрытую информацию о возможном наступлении ВСУ. Отмечается, что Киев рассчитывает на информацию от американской разведки для продвижения войск и координации ударов. Однако американский президент ограничивает использование их оружия для ударов вглубь РФ.
Депутат Андрей Колесник назвал наступление вбросом
Депутат и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что информация о возможном наступлении ВСУ — вброс. Также он раскритиковал умения президента Украины Владимира Зеленского в качестве главнокомандующего.
«При таком главнокомандующем, как Зеленский, ВСУ на все способны, даже теми силами, которые тут же будут уничтожены. Это вполне может быть вброс», — заявил депутат. Его слова приводит Lenta.ru. Но он также отметил, что нужно быть настороже в любом случае. Охранять границы Родины и конституционного пространства и, в крайнем случае, работать на упреждение.
Генерал Соболев оценил шансы ВСУ
Генерал-лейтенант и член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что у ВСУ нет возможности для начала контрнаступления. По его словам, возможности Украины меньше, чем раньше.
«Что касается реальной возможности начать наступление — у Украины нет шансов осуществить такое же контрнаступление, которое было в 2023 году. У них и тогда ничего не получилось, хотя возможности были больше, чем сейчас», — поделился генерал-лейтенант. Его слова приводят aif.ru.
Полковник Матвийчук не верит в наступление
Предположение военного эксперта и полковника в отставке Анатолия Матвийчука близко к позиции Колесника. По его словам, информация о наступлении может быть ложной и придуманной кураторами Зеленского или глав некоторый европейских стран. Эксперт предположил, что это было сделано с целью сподвигнуть Дональда Трампа дать больше оружия.
«Это наступление — придумка кураторов Зеленского. Возможно, глав Франции и Великобритании Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Они могли предположить, что, услышав о подготовке наступления, Трамп поверит и даст больше оружия», — заявил полковник в разговоре с Lenta.ru.
Военный эксперт Анпилогов уверен, что ВСУ не хватит вооружений
Военный эксперт Анпилогов уверен, что с разведданными со стороны Штатов Украина не сможет провести серьезное наступление. Это обусловлено нехватке вооружений ВСУ.
«Даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений», — рассказал эксперт. Его слова приводит РИА Новости.
Американский эксперт оценил эффективность наступления Украины
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о своей уверенности в том, что у ВСУ нет шансов победить Москву. В том числе он уверен в провале наступления.
«Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут», — заявил профессор в эфире You-Tube канала блогера Эндрю Наполитано. Помимо этого профессор отметил, что наступление ВСУ вряд ли сможет склонить чашу весов на их сторону.
Прогноз Дональда Трампа о территории Украины
В социальной сети Truth Social Дональд Трамп поделился своим мнением касательно территории Украины. Он не исключил возможность возвращения территорий к изначальным границам до начала конфликта.
«С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых начался этот конфликт, вполне возможно. Почему бы и нет?» — заявил американский лидер.
Президент призвал Украину начать действовать. Также Трамп рассказал, что США продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы те делали с ним то, что захотят.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.