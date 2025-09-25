Отстраненный за допинг бомбардир ХК «Автомобилист» заявил о возвращении

Голышева дисквалифицировали на полгода
Голышева дисквалифицировали на полгода

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев, отстраненный от игр за допинг, заявил о возвращении на лед. В своем telegram-канале хоккеист написал, что уже этой осенью вернется в строй, а позже выяснилась точная дата камбэка — 18 октября.

«В октябре увидимся...» — написал Голышев. Подписчики атаковали комментарии под постом с надеждой, что спортсмен продолжит играть в КХЛ. «Ура! Ждем на льду Толя», — обрадовался один из болельщиков.

Позже бомбардир объяснил свой пост. «Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — сказал игрок изданию «Матч ТВ».

Судя по всему, Голышеву дали дисквалификацию в апреле, когда стало известно, что он сдал положительную допинг-пробу. При этом в сентябре президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что игрока дисквалифицировали на два года.

Позже Российское антидопинговое агентство отложило вопрос об отстранении спортсмена с 11 на 25 сентября. Голышев объяснял, что за сутки после обвинения РУСАДА юристам удалось подготовить «исчерпывающий ответ».

