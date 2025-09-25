Безопасность АЭС, новая топливная система и запасы урана: главные заявления Путина на атомном форуме

Путин: РФ к 2030 году запустит первую в мире ядерную топливную систему
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступил на форуме «Мировая атомная неделя»
Путин выступил на форуме «Мировая атомная неделя» Фото:
новость из сюжета
Просветительский марафон «Знание.Первые» в рамках международного форума World Atomic Week пройдет в 11 городах России

В Томской области планируется внедрение первой в стране ядерной топливной системы с замкнутым циклом. Эта технология предусматривает многократное использование ядерного топлива, что существенно повысит эффективность его применения, сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «Мировая атомная неделя».

«В 2030 году мы планируем запустить ядерную топливную систему с замкнутым ядерным центром в Томской области», — передает корреспондент URA.RU слова главы государства. Топливо сможет проходить повторную переработку и использоваться в реакторах несколько раз. Что еще сказал Путин в рамках форума — в материале URA.RU.

Приветственное слово президента

Владимир Путин обратился с приветствием к лидерам государств, прибывшим для участия в форуме «Мировая атомная неделя». В своем выступлении глава государства выразил надежду на конструктивное обсуждение перспектив сотрудничества в сфере атомной энергетики. Кроме того, Путин отметил значительные изменения, происходящие в отрасли, включая интеграцию технологий искусственного интеллекта. В связи с этим наблюдается рост числа дата-центров.

Переход к экологически чистой низкоуглеродной энергии

Президент также обратил внимание на актуальные тенденции в энергетике, подчеркнув важность перехода к экологически чистой низкоуглеродной энергии. По информации Путина, значительная часть атомных электростанций сегодня работает на таких принципах, а их совокупная мощность способна достигать одной тысячи гигаватт. Глава РФ особо подчеркнул роль мирного использования атомных технологий в реализации современных задач.

РФ разрабатывает наземные и плавучие АЭС

Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России
Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России
Фото:

Путин также сообщил, что в России ведется разработка проектов как наземных, так и плавучих атомных электростанций, которые планируется производить серийно. Президент заверил, что российская сторона строго соблюдает все контрактные обязательства. Наряду с этим он отметил планы по развитию отечественной ядерной медицины.

Российские АЭС — самые востребованные в мире

Президент отметил, что сейчас лишь Россия располагает полным спектром компетенций во всех звеньях технологической цепочки ядерной энергетики. По его словам, АЭС, созданные по российским проектам, пользуются наибольшим спросом в мире, что обусловлено их высоким уровнем безопасности и устойчивостью к внешним воздействиям. Российский лидер особо подчеркнул, что такие характеристики позволяют отечественным АЭС сохранять лидирующие позиции на мировом рынке.

Безопасность ядерных объектов — приоритет

Кроме того, Путин подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности ядерных объектов по-прежнему занимает центральное место в национальной повестке. Глава государства также указал на важность разработки современных механизмов финансирования атомных электростанций, подчеркнув необходимость их адаптации на различных этапах реализации проектов. Помимо этого, президент выразил уверенность в востребованности новых технологических решений для развития атомной энергетики в перспективе.

Запасы урана иссякнут к 2090 году

Также президент России заявил о возможном истощении запасов урана к 2090 году. Путин отметил, что сейчас объем урановых ресурсов в мире оценивается примерно в восемь миллионов тонн, однако исчерпание этих запасов может произойти и раньше обозначенного срока.

«По оценкам ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития — прим. URA.RU), все ресурсы урана будут исчерпаны к 2090 году. Это восемь миллионов тонн. Фактически это может произойти к 2060 году. Четверть запасов приходится на земли, где уран является сопутствующим», — подчеркнул российский президент.

Россия поддерживает стремление стран к развитию мирного атома

Путин подчеркнул, что РФ в сфере мирного атома выполняет все свои контрактные обязательства
Путин подчеркнул, что РФ в сфере мирного атома выполняет все свои контрактные обязательства
Фото:

Помимо прочего, Владимир Путин выразил одобрение инициативам различных стран, включая государства глобального Юга и Востока, по освоению мирного атома. По словам президента, именно эти регионы, наращивая свой технологический и промышленный потенциал, сыграют ключевую роль в росте спроса на ядерные технологии гражданского назначения. Путин подчеркнул, что Россия полностью поддерживает стремление указанных государств к развитию и применению мирного атома в мирных целях.

РФ не ставит партнеров в зависимое положение

Президент РФ также подчеркнул, что Россия выступает против технологического колониализма и не навязывает своим партнерам зависимость от отечественных технических решений. Напротив, Россия способствует формированию самостоятельной и суверенной национальной атомной отрасли в других странах. В рамках сотрудничества страна оказывает поддержку в подготовке специалистов и создании центров компетенций, заявил глава государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Томской области планируется внедрение первой в стране ядерной топливной системы с замкнутым циклом. Эта технология предусматривает многократное использование ядерного топлива, что существенно повысит эффективность его применения, сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «Мировая атомная неделя». «В 2030 году мы планируем запустить ядерную топливную систему с замкнутым ядерным центром в Томской области», — передает корреспондент URA.RU слова главы государства. Топливо сможет проходить повторную переработку и использоваться в реакторах несколько раз. Что еще сказал Путин в рамках форума — в материале URA.RU. Приветственное слово президента Владимир Путин обратился с приветствием к лидерам государств, прибывшим для участия в форуме «Мировая атомная неделя». В своем выступлении глава государства выразил надежду на конструктивное обсуждение перспектив сотрудничества в сфере атомной энергетики. Кроме того, Путин отметил значительные изменения, происходящие в отрасли, включая интеграцию технологий искусственного интеллекта. В связи с этим наблюдается рост числа дата-центров. Переход к экологически чистой низкоуглеродной энергии Президент также обратил внимание на актуальные тенденции в энергетике, подчеркнув важность перехода к экологически чистой низкоуглеродной энергии. По информации Путина, значительная часть атомных электростанций сегодня работает на таких принципах, а их совокупная мощность способна достигать одной тысячи гигаватт. Глава РФ особо подчеркнул роль мирного использования атомных технологий в реализации современных задач. РФ разрабатывает наземные и плавучие АЭС Путин также сообщил, что в России ведется разработка проектов как наземных, так и плавучих атомных электростанций, которые планируется производить серийно. Президент заверил, что российская сторона строго соблюдает все контрактные обязательства. Наряду с этим он отметил планы по развитию отечественной ядерной медицины. Российские АЭС — самые востребованные в мире Президент отметил, что сейчас лишь Россия располагает полным спектром компетенций во всех звеньях технологической цепочки ядерной энергетики. По его словам, АЭС, созданные по российским проектам, пользуются наибольшим спросом в мире, что обусловлено их высоким уровнем безопасности и устойчивостью к внешним воздействиям. Российский лидер особо подчеркнул, что такие характеристики позволяют отечественным АЭС сохранять лидирующие позиции на мировом рынке. Безопасность ядерных объектов — приоритет Кроме того, Путин подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности ядерных объектов по-прежнему занимает центральное место в национальной повестке. Глава государства также указал на важность разработки современных механизмов финансирования атомных электростанций, подчеркнув необходимость их адаптации на различных этапах реализации проектов. Помимо этого, президент выразил уверенность в востребованности новых технологических решений для развития атомной энергетики в перспективе. Запасы урана иссякнут к 2090 году Также президент России заявил о возможном истощении запасов урана к 2090 году. Путин отметил, что сейчас объем урановых ресурсов в мире оценивается примерно в восемь миллионов тонн, однако исчерпание этих запасов может произойти и раньше обозначенного срока. Россия поддерживает стремление стран к развитию мирного атома Помимо прочего, Владимир Путин выразил одобрение инициативам различных стран, включая государства глобального Юга и Востока, по освоению мирного атома. По словам президента, именно эти регионы, наращивая свой технологический и промышленный потенциал, сыграют ключевую роль в росте спроса на ядерные технологии гражданского назначения. Путин подчеркнул, что Россия полностью поддерживает стремление указанных государств к развитию и применению мирного атома в мирных целях. РФ не ставит партнеров в зависимое положение Президент РФ также подчеркнул, что Россия выступает против технологического колониализма и не навязывает своим партнерам зависимость от отечественных технических решений. Напротив, Россия способствует формированию самостоятельной и суверенной национальной атомной отрасли в других странах. В рамках сотрудничества страна оказывает поддержку в подготовке специалистов и создании центров компетенций, заявил глава государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...