В шести регионах страны объявлен режим опасности из-за атак ВСУ. Карта

Угроза опасности объявлена в шести регионах РФ
В пяти регионах России был объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщали главы регионов.

Тем временем в Краснодарском крае был объявлен режим «Ракетной опасности». Местным жителям сообщили об этом в сообщении, разосланном центром оповещения. В каких регионах сообщили об угрозе нападения украинских беспилотников — в материале URA.RU.

Республика Мордовия

В Республике Мордовия объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил официальный канал Республики.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Граждан призвали при необходимости звонить по номеру 112.

Кабардино-Балкария

Также беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — заявил Коков. Его сообщение губернатор опубликовал в своем канале.

Белгородская область

Об опасности атаки БПЛА сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 02:30 по московскому времени. Она объявлена на всей территории региона.

«Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — заявил Гладков. Сделал он это в telegram-канале.

Ранее в 22:48 губернатор призывал укрыться в помещениях в связи с объявлением режима ракетной опасности. Спустя пять минут режим был отменен.

Пензенская область

Также режим «Беспилотная опасность» введен на территории Пензенской области. По словам губернатора Олега Мельниченко, в целях безопасности также введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил губернатор.

Краснодарский край

Тем временем в Краснодарском крае объявлен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили местные жители, которым пришло уведомление от центра оповещения региона.

«На территории края объявлена Ракетная опасность. Существует угроза падения ракет», — указано в сообщении. Также жителей призвали отойти от окон в случае, если они находятся в здании. Также рекомендовали укрыться в ближайшем защищенном помещении граждан, которые находятся на улице.

Воронежская область

Беспилотная опасность существует и в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО находятся наготове.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил Гусев. Он также отметил, что силы ПВО готовы отражать налет беспилотников. Также он призвал отойти подальше от оконных проемов.

