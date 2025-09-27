ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области. ВСУ были выбиты из населенного пункта Степовое, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения <...> освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. В операции по освобождению участвовали подразделения «Востока».
ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Военные уже полностью освободили ЛНР.
В зоне спецоперации в настоящее время находится свыше 700 тысяч российских военнослужащих. Ранее ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР.
