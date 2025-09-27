ВСУ остались без тяговых подстанций, по которым поступала техника

ВС РФ уничтожили тяговые подстанции ВСУ
Авиация и артиллерия ВС России вывели из строя тяговые подстанции, по которым ВСУ перевозили вооружение и технику на Донбасс. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении Минобороны. Информацию об успехах ВС РФ представители ведомства выложили в своем telegram-канале

По данным Минобороны РФ, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Помимо тяговых подстанций, поражению подверглись пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138-ми районах.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение в зоне специальной военной операции, освобождая населенные пункты и тем самым способствуя реализации целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Ранее российские военные освободили целых три населенных пункта: СтеповоеМайское и Дерилово.

