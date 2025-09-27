Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Подразделения войсковой группировки «Южная» ВС РФ продвинулись вперед по линии соприкосновения и взяли под контроль населенный пункт Майское, расположенный на территории ДНР. В то же время военнослужащие группировки «Восток» освободили село Степовое, находящееся в Днепропетровской области. Кроме того, за прошедшие сутки российским войскам удалось установить контроль 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.
