Минобороны РФ сообщило о взятии нового населенного пункта в ДНР

МО РФ: российская армия взяла под контроль село Дерилово в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Также 27 сентября ВС РФ взяли под контроль Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
Также 27 сентября ВС РФ взяли под контроль Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Подразделения войсковой группировки «Южная» ВС РФ продвинулись вперед по линии соприкосновения и взяли под контроль населенный пункт Майское, расположенный на территории ДНР. В то же время военнослужащие группировки «Восток» освободили село Степовое, находящееся в Днепропетровской области. Кроме того, за прошедшие сутки российским войскам удалось установить контроль 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

