Грибникам может грозить тюрьма за сбор урожаев: как не сесть за «тихую охоту»

Многие грибники даже не подозревают, что обычный поход в лес с корзинкой может обернуться уголовной ответственностью. В России действуют строгие законы, защищающие редкие виды грибов, и незнание этих правил не освобождает от серьезных наказаний — от крупных штрафов до реальных сроков заключения. Подробнее в материале URA.RU.
Красная книга на страже лесных сокровищ
С 2023 года в России действует уголовная ответственность за умышленное уничтожение, повреждение или незаконный сбор грибов, занесенных в Красную книгу (статья 260.1 УК РФ). Это значительно ужесточило наказание для любителей «тихой охоты», которые, возможно, даже не подозревают о редкости некоторых видов.
Под особой защитой государства находятся около 40 видов грибов. Среди них такие представители грибного царства, как:
- Трюфель летний
- Грифола курчавая (гриб-баран)
- Мухомор крошащийся
- Паутинник душистый
- Шишкогриб хлопьеножковый
- Вешенка небродийская
- Рядовка мацутакэ
- Сыроежка золотистая
- Решеточник красный
Отдельно стоит отметить рядовку мацутакэ, произрастающую в лесах Кавказа, Урала, Дальнего Востока и Сибири. Этот редкий гриб высоко ценится в азиатской кухне, что делает его особенно привлекательным для нелегальных сборщиков.
Система наказаний: от случайности к умыслу
Законодательство разделяет ответственность в зависимости от намерений грибника:
Административная ответственность
Если вы случайно собрали краснокнижный гриб, не зная о его охраняемом статусе, вам грозит штраф по статье 8.35 КоАП РФ:
- От 2 500 до 5 000 рублей для граждан
- Конфискация собранных грибов
Дополнительные штрафы применяются за сбор любых грибов (даже обычных) на особо охраняемых природных территориях:
- От 3 000 до 4 000 рублей за сбор в заповедниках
- От 500 до 1 000 рублей за сбор в национальных парках без разрешения
- От 300 до 500 рублей за нарушение способа сбора (повреждение грибницы)
Уголовная ответственность
При доказательстве умышленного сбора краснокнижных грибов наказание становится значительно строже:
- Штраф до 1 миллиона рублей
- Обязательные работы до 480 часов
- Исправительные работы до 2 лет
- Лишение свободы до 4 лет
Отягчающие обстоятельства существенно ужесточают наказание:
- Использование служебного положения или публичная демонстрация в СМИ/интернете – до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей
- Сбор группой лиц по предварительному сговору – до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей
- Продажа с использованием интернета группой лиц – до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей
Региональные особенности: скрытые запреты
Важно помнить, что в разных регионах России действуют дополнительные ограничения, закрепленные в местных Красных книгах.
Ситуация с запретами постоянно меняется. В Мурманской области недавно отменили запрет на сбор лисичек, а в Подмосковье из Красной книги исключили подосиновики белые. При этом в некоторых регионах под защитой могут находиться совершенно обычные для других областей грибы.
Перед походом в лес рекомендуется ознакомиться с Красной книгой своего региона. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде административных протоколов.
Как избежать проблем с законом
Чтобы тихая охота не обернулась громким делом, грибникам следует придерживаться нескольких простых правил:
- Предварительная подготовка. Изучите Красную книгу вашего региона и федеральный перечень охраняемых грибов перед походом в лес.
- Принцип осторожности. Не собирайте незнакомые грибы, особенно если они выглядят необычно или вы видите их впервые.
- Уважение к особым территориям. Перед посещением заповедника, национального парка или заказника уточните правила пребывания и сбора грибов.
- Бережное отношение к грибнице. Срезайте грибы ножом, не выдергивайте их с корнем, не повреждайте почву и лесную подстилку.
- Разумные объемы. Собирайте только то количество грибов, которое действительно планируете использовать, обычно не более 5-10 кг на человека в день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.