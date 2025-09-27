Грибникам может грозить тюрьма за сбор урожаев: как не сесть за «тихую охоту»

Сбор краснокнижных грибов грозит штрафами до 3 млн и тюрьмой до 9 лет
В России сбор грибов регулируется законодательством
В России сбор грибов регулируется законодательством

Многие грибники даже не подозревают, что обычный поход в лес с корзинкой может обернуться уголовной ответственностью. В России действуют строгие законы, защищающие редкие виды грибов, и незнание этих правил не освобождает от серьезных наказаний — от крупных штрафов до реальных сроков заключения. Подробнее в материале URA.RU.

Красная книга на страже лесных сокровищ

С 2023 года в России действует уголовная ответственность за умышленное уничтожение, повреждение или незаконный сбор грибов, занесенных в Красную книгу (статья 260.1 УК РФ). Это значительно ужесточило наказание для любителей «тихой охоты», которые, возможно, даже не подозревают о редкости некоторых видов.

Под особой защитой государства находятся около 40 видов грибов. Среди них такие представители грибного царства, как:

  • Трюфель летний
  • Грифола курчавая (гриб-баран)
  • Мухомор крошащийся
  • Паутинник душистый
  • Шишкогриб хлопьеножковый
  • Вешенка небродийская
  • Рядовка мацутакэ
  • Сыроежка золотистая
  • Решеточник красный

Отдельно стоит отметить рядовку мацутакэ, произрастающую в лесах Кавказа, Урала, Дальнего Востока и Сибири. Этот редкий гриб высоко ценится в азиатской кухне, что делает его особенно привлекательным для нелегальных сборщиков.

Система наказаний: от случайности к умыслу

Законодательство разделяет ответственность в зависимости от намерений грибника:

Административная ответственность

Если вы случайно собрали краснокнижный гриб, не зная о его охраняемом статусе, вам грозит штраф по статье 8.35 КоАП РФ:

  • От 2 500 до 5 000 рублей для граждан
  • Конфискация собранных грибов

Дополнительные штрафы применяются за сбор любых грибов (даже обычных) на особо охраняемых природных территориях:

  • От 3 000 до 4 000 рублей за сбор в заповедниках
  • От 500 до 1 000 рублей за сбор в национальных парках без разрешения
  • От 300 до 500 рублей за нарушение способа сбора (повреждение грибницы)

Уголовная ответственность

При доказательстве умышленного сбора краснокнижных грибов наказание становится значительно строже:

  • Штраф до 1 миллиона рублей
  • Обязательные работы до 480 часов
  • Исправительные работы до 2 лет
  • Лишение свободы до 4 лет

Отягчающие обстоятельства существенно ужесточают наказание:

  1. Использование служебного положения или публичная демонстрация в СМИ/интернете – до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей
  2. Сбор группой лиц по предварительному сговору – до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей
  3. Продажа с использованием интернета группой лиц – до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей

Региональные особенности: скрытые запреты

Важно помнить, что в разных регионах России действуют дополнительные ограничения, закрепленные в местных Красных книгах.

Ситуация с запретами постоянно меняется. В Мурманской области недавно отменили запрет на сбор лисичек, а в Подмосковье из Красной книги исключили подосиновики белые. При этом в некоторых регионах под защитой могут находиться совершенно обычные для других областей грибы.

Перед походом в лес рекомендуется ознакомиться с Красной книгой своего региона. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде административных протоколов.

Как избежать проблем с законом

Чтобы тихая охота не обернулась громким делом, грибникам следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Предварительная подготовка. Изучите Красную книгу вашего региона и федеральный перечень охраняемых грибов перед походом в лес.
  2. Принцип осторожности. Не собирайте незнакомые грибы, особенно если они выглядят необычно или вы видите их впервые.
  3. Уважение к особым территориям. Перед посещением заповедника, национального парка или заказника уточните правила пребывания и сбора грибов.
  4. Бережное отношение к грибнице. Срезайте грибы ножом, не выдергивайте их с корнем, не повреждайте почву и лесную подстилку.
  5. Разумные объемы. Собирайте только то количество грибов, которое действительно планируете использовать, обычно не более 5-10 кг на человека в день.

