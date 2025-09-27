«Пришлось платить из своего кармана»: как стилист Овечкин оказался в центре скандала

Второй раз за сутки стилисту Николаю Овечкину высказали претензии и подозрения в мошенничестве. Telegram-канал Shot со ссылкой на стилиста Александру Панаитову сообщает, что стилист не выполнил финансовые обязательства перед коллегами во время съемок клипа «Царица» певицы Анны Asti. С аналогичными претензиями ранее выступила Instasamka (Дарья Зотеева). Что известно об обвинениях — в материале URA.RU.
Кто такой Овечкин
Биография
Будущий стилист появился на свет 29 июля 1990 года в небольшом сибирском поселке Кирчиж в Красноярском крае. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его мать вступила в новый брак с Александром Дружко, который был младше нее на десять лет. Отчим заменил Овечкину отца. Детские годы стилиста прошли в условиях крайней нужды и тяжелого сельского быта. Семью поддерживало личное подсобное хозяйство: скот, птица и обширный огород позволяли избежать голода.
Овечкин стремился отвлечься от домашних хлопот, занимаясь творчеством. Он принимал участие в КВН, играл в «Зарнице» и пропадал в библиотеке. Первоначально он планировал продолжить профессиональный путь своей матери и стать преподавателем математики, однако впоследствии пришел к пониманию, что его призвание связано с миром моды. Еще в детстве он самостоятельно изготавливал наряды для кукол своей младшей сестры, проявляя интерес к дизайну и стилистике.
Карьера
Получив образование в технической сфере, Овечкин стал работать в компании «Русал». Но со временем он утратил интерес к прежней деятельности и начал искать новые пути самореализации в журналистике и связях с общественностью, занимался стилизацией и организацией съемочных процессов. В результате поисков пришел к профессии стилиста.
В этой ипостаси Овечкин начал работать на Первом канале: занимался подготовкой участников телепроектов «Голос» и «Модный приговор» к съемкам. С 2016 года он вошел в команду программы «Посольство красоты» на телеканале МУЗ-ТВ. Однако широкую известность он приобрел за счет своих острых высказываний.
Овечкин начал регулярно появляться в медиапространстве, принимать участие в подкастах, а его цитаты нередко попадали в новостные публикации — в частности, после критики причесок жителей Красноярска. Благодаря выходу на федеральный уровень, он познакомился с Александром Роговым и другими известными стилистами.
Он участвовал в телевизионных проектах «Модный приговор» и «Модель XL», сотрудничал с такими артистами, как Анна Асти, Светлана Лобода, Юлия Зиверт и Диана Арбенина. А в 2024 году Овечкин основал собственный бренд одежды.
Личная жизнь
В начале августа 2021 года у Овечкина родился сын Давид. Дружеско-романтические отношения связывают его с актрисой и блогером Кариной Мурашкиной. Во время записи подкаста Овечкин в шутливой форме сделал ей предложение руки и сердца.
Скандалы с Овечкиным
Выпад в адрес Валерии
Овечкин из-за своих острых высказываний успел поссориться с певицей Валерией. Он назвал розовый плащ певицы «чупакаброй». Муж артистки продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ни он, ни она не придают значения подобным высказываниям; главное — чтобы человек был одет.
«Боюсь, что, как и я, моя жена ничего не видела (из заявлений стилистов). Ну сказали и сказали... Знаете, главное, что на человеке есть одежда! И пусть эти стилисты хотя бы половину лет в карьере просуществуют, сколько Валерия поет», — заявил Иосиф Пригожин Daily Storm. Он добавил, что относится к критике спокойно и призвал стилистов к конструктивности.
Продюсер подчеркнул, что стилистов и артистов сейчас очень много, и у каждого — свое мнение. По его словам, эти оценки субъективны и не могут быть истиной в последней инстанции. Если у специалистов есть идеи по улучшению образа, они могут их озвучить.
Скандал с Instasamkой и обвинение в мошенничестве
Певица Instasamkа (Дарья Зотеева) сообщила о мошенничестве со стороны стилиста Овечкина после того, как заключила с ним контракт на сумму 18 миллионов рублей. Она заявила, что будто бы часть средств, выделенных на создание клипа «BOSS», была присвоена.
Артистка утверждает, что Овечкин получил от ее команды три миллиона рублей на рабочие расходы, но не потратил эти деньги на производство клипа. По словам певицы, стилист также привлекал к работе над клипом сторонних специалистов без согласования с ее командой и обещал им оплату за счет артистки. Деньги, которые выделялись стилисту на оплату труда специалистов, до адресатов не дошли. Пострадавшие сотрудники, по информации Инстасамки, потратили от пяти до 200 тысяч рублей собственных средств и до сих пор не получили компенсации.
Инстасамка сообщила, что уже готовит коллективное заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества и призвала других пострадавших связаться с ее командой. Она также пообещала опубликовать подробное видео о произошедшем и оказать поддержку всем, кто столкнулся с подобными действиями со стороны Овечкина.
Ответ Овечкина певице
Стилист прокомментировал обвинения в свой адрес журналистке Анастасии Полетаевой. По словам стилиста, повод для обид отсутствует, так как каждая сторона осознанно выбирает свои правила взаимодействия. «Обижены ли мы на команду Дарьи или ее команду? Разумеется, нет, потому что выбирая героя, ты выбираешь его правила игры. Мы пытались договориться, но диалога не получилось. Поэтому мы передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле — и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана», — сообщил стилист.
Заявление представителя Instasamkи
Ситуация остается нерешенной, заявил представитель певицы Максим Столяров. «Приходит информация от его текущих клиентов, что он им сообщает, что ситуация с Инстасамкой решена. Понятно, что он это делает, чтобы их сохранить. Но в реальности ситуация не решена, денег никто никому не отдал. То, что он сейчас давал комментарии и что написал — полная бредятина. Он просто всех кормил завтраками и не пытался договориться. Мы его ждали месяц», — рассказал Столяров URA.RU.
Столяров добавил, что после огласки к ним начали обращаться другие клиенты стилиста, которые также считают себя обманутыми и готовы присоединиться к коллективному иску против Овечкина. Представитель артиста отметил, что заявления в правоохранительные органы и суд уже готовятся: пострадавших оказалось больше, чем ожидалось. В свою очередь сам стилист заявил, что вопросом занимаются юристы и отказался от публичных комментариев.
Претензии от стилиста Александры Панаитовой
По словам стилиста Александры Панаитовой, Овечкин не выплатил деньги коллегам на съемках клипа «Царица» певицы Анны Asti. Она сообщила, что Овечкин внезапно прекратил выходить на связь и не предоставил деньги, которые, по договоренности, должен был выделить на закупку образов для артистов. Она отметила, что на закупку ей пришлось потратить миллион из своего кармана, пишет Shot.
