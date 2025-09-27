Захарова потребовала расследовать отключение микрофона Бербок в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала, чтобы Секретариат ООН провел расследование по факту отключения микрофона председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации.
«У Бербок либо выключили микрофон на словах „Российская Федерация“, либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит», — написала Захарова. Ее сообщение опубликовано в ее telegram-канале.
Ранее на Генассамблее ООН выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Кроме того, руководитель МИД РФ предложил установить 14 декабря в качестве Международного дня борьбы с колониализмом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.