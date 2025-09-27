Лавров поставил на место британского журналиста на пресс-конференции

Лавров напомнил журналисту Sky News об официальном статусе русского языка в ООН
Лавров напомнил британскому корреспонденту о статусе русского языка в ООН, который является одним из официальных
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о статусе русского языка как одного из официальных языков ООН. Таким образом дипломат ответил на просьбу британского журналиста перейти на английский.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал Лавров по-русски в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском языке. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В рамках данного выступления Лавров также выразил уважение к позиции Турции по вопросам энергетического взаимодействия между государствами. Отвечая на вопрос представителей СМИ о вероятности прекращения Анкарой импорта российского газа и нефти по требованию США, Лавров отметил приверженность Москвы к онструктивному диалогу с турецкой стороной. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые попытки сбивать воздушные объекты над территорией России повлекут за собой серьезные последствия для инициаторов подобных действий.

