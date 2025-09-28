У Александра Гусейнова, известного по мемам «Шоколад ни в чем не виноват» и «Пацан к успеху шел», выявлено инфекционное заболевание. Как установили журналисты, уроженец Перми уже не впервые отбывает наказание в местах лишения свободы. По данным telegram-канала Mash, Гусейнов был осужден в 2017 и 2023 годах: сначала за совершение разбойного нападения, затем — за кражи из торговых точек.
Находясь в исправительном учреждении, 37-летний заключенный стал жаловаться на кашель и боли в груди, после чего медики диагностировали у него инфекцию. В связи с этим его перевели в специализированное медицинское учреждение Пермского края. За что сидит Шоколад — в материале URA.RU.
Первое преступление Шоколада
В сентябре 2005 года группа молодых людей задумала совершить ограбление. Они вооружились ножом и пневматическим пистолетом, решив напасть на водителя. Их случайной жертвой стал 29-летний Михаил Гольдин, владелец серебристой ВАЗ-2115, примерный семьянин и отец маленькой дочери. Он добродушно согласился подвезти компанию за 100 рублей. Машину остановили недалеко от центра Перми, попросив довезти до микрорайона Загарье.
Возле гаражей в микрорайоне Южный 17-летний Ильдар Мурсалимов подал условный знак — щелчок пальцами. Его сообщник, 17-летний Александр Гусейнов, попросил остановить машину под предлогом, что ему нужно выйти. Он отошел за гаражи, а в салоне остались Мурсалимов и 18-летний Артем Катаев. В руке Мурсалимова внезапно оказался нож.
После первых ударов водитель закричал и попытался нажать на клаксон. Он умолял не убивать его, говоря: «Все отдам!», но вместо сопротивления продолжал сигналить. В салоне горел свет, место было оживленным, однако никто из проезжавших мимо не остановился и даже не позвонил в полицию. В этот момент Ильдар произнес фразу, которую позже не раз цитировали следователи: «Да, ты отдашь мне все!».
По версии следствия, добивал водителя Катаев: сначала произвел шесть выстрелов из пневматического пистолета в ухо, а после того, как тело оттащили к гаражам, нанес еще несколько ударов ножом. Труп бросили в кустах, прикрыв ветками.
Преступники сняли с машины магнитолу и колеса, которые впоследствии продали. Автомобиль спрятали в арендованном гараже. Тело Михаила Гольдина было обнаружено случайным прохожим спустя 10 дней.
Суд
Суд присяжных, выбранный по ходатайству самих подсудимых, 29 марта 2006 года признал всех виновными без права на снисхождение и приговорил к 19, 10 и восьми годам лишения свободы. Мурсалимов, признанный организатором и действовавший ножом, получил меньший срок по причине несовершеннолетия — максимальное наказание для него составляло 10 лет.
Подсудимые подали жалобу в Верховный суд:
- Мурсалимов просил освобождения и отмены гражданского иска от вдовы водителя, а также возврата пиджака матери;
- Гусейнов (также известный как «Шоколад») утверждал, что его воспитывает родственница, так как мать сама находится в заключении, и просил отпустить его;
- Катаев, не подававший жалобу, на записи выражал недоумение по поводу самого строгого срока — 19 лет за разбой. Гусейнов также не понимал, за что получил восемь лет.
Подсудимые не полностью понимали специфику суда присяжных: присяжные определяют виновность, а меру наказания устанавливает судья. При этом коллегия присяжных часто проявляет большую строгость, чем профессиональные судьи, и рассчитывать на ее снисхождение при наличии доказательств неразумно. Возможно, в обычном суде сроки были бы мягче. В итоге приговоры остались в силе: Гусейнову вернули пиджак, но оставили под стражей.
В 2011 году Александр Гусейнов вышел на свободу по УДО. В интервью он отрицает свою вину и заявляет, что попал в ситуацию по неосторожности, надеясь, что со временем история забудется. После освобождения он вел страницу с соцсети «ВКонтакте» под ником «Спартак Спартович». В 2019 году Гусейнов снова был лишен свободы за разбой и кражи. Однако Mash пишет, что мужчина был осужден в 2017 и 2023 годах.
Как Шоколад получил свое прозвище
Александр Гусейнов, известный как мем «Шоколад ни в чем не виноват», получил свое прозвище в детстве за очень темный, «шоколадный» загар после поездки на юг. Эта фраза прозвучала на суде в 2005 году, где его сообщник Артем Катаев пытался его оправдать. Гусейнов был осужден за убийство таксиста, но сам настаивает на своей невиновности. По его словам, он согласился лишь на угон машины, но сообщники убили водителя, а он, находясь в ступоре, лишь принял из их рук окровавленное оружие.
Находясь на свободе, Гусейнов какое-то время работал отделочником. После освобождения он женился, признавался, что на волне славы у него были отношения со множеством девушек. Несмотря на предложения монетизировать свою известность, он относится к этому пассивно и редко дает интервью.
