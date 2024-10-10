Останина обвинила SHAMANа в том, что он не возвращает деньги за концерт в Оренбурге

10 октября стало известно, что певец SHAMAN ничего не перечислил в бюджет Оренбурга из полученного гонорара в 16 млн рублей. Информацию подтвердили в администрации Оренбурга. Депутат Госдумы Нина Останина, которая была против выделения бюджетных средств на выступление артиста в пострадавшем от паводка регионе, в беседе с корреспондентом URA.RU напомнила, что певец обещал частично вернуть деньги.
«У меня пока нет информации о том, что средства не вернулись в бюджет, но если этого не случилось, я направляю обращение главе города с вопросом, перечислили ли эти деньги. Моя последняя информация о том, что SHAMAN согласился частично направить средства после того, как с ним лично поговорил губернатор», — пояснила депутат.
Останина отметила, что ситуация с выделением таких средств из городского бюджета, изначально была неприемлемой. «Изначально это поступок аморальный и безнравственный: направлять 16 млн рублей из бюджета, забирать их у людей, которые пострадали от паводка. Если бы это была частная, благотворительная инициатива или концерт, на который купили билеты — пожалуйста. Но это бюджетные деньги людей, которые пострадали!
После этого случая была хорошая цепная реакция, когда ко мне обратились ставропольцы, где также хотели выделить 15 млн рублей бюджетных средств на SHAMANа. И тогда правильно поступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который провел опрос, где большинство жителей высказались против выделения средств и приглашения SHAMANа. Что и было сделано», — сказала Останина.
При этом полный отказ от праздников в сегодняшних реалиях депутат считает нецелесообразным. «Когда гремят пушки, музы тоже не молчат. Но музы не молчат не за деньги. Патриотизм не продается за деньги, а тем более — за миллионы», — резюмировала политик.
Певец SHAMAN давно попал в поле зрения общественников, которые считают, что его гонорары завышены. При этом продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с URA.RU призвал прекратить «бить» своих и пояснил, куда направляются гонорары артистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.