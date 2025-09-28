Массовые нарушения и сообщения о минированиях: как прошли выборы в Молдове

Парламентские выборы в Молдове завершены, к этому часу избирательные участки на территории страны закрыты. За 101 мандат боролись 23 конкурента — 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Однако сам процесс голосования сопровождался массовыми нарушениями, на которые обратили внимание как юристы, так и наблюдатели. Как проходили выборы в Молдове — в материале URA.RU.
Инциденты на выборах
По данным общественной правозащитной организации Promo-Lex, к 19:30 по московскому времени на парламентских выборах в Молдове зарегистрировано 624 инцидента. В период с 14:30 до 19:30 было отмечено 314 случаев нарушений, среди которых наиболее часто встречались случаи нарушения тайны голосования и организованная перевозка избирателей.
Нарушения на зарубежных участках
Sputnik Молдова сообщил о видеозаписях в соцсетях, где неизвестный якобы предлагает 50 евро за бюллетень в пользу партии «Действие и солидарность» (PAS) и 20 евро за каждого приведенного избирателя. В Сибиу (Румыния, участок №38/248) зафиксирован организованный подвоз избирателей. В Валенсии (Испания) избирателя в желтой футболке с красным крестом вывели с участка, расценив одежду как агитацию против PAS и нарушение порядка; он не успел проголосовать.
В Тыргу-Муреше (Румыния) наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель не может попасть к урнам. Платформа monitorizez.eu фиксирует инциденты и требует реакции ЦИК. В Клагенфурте-ам-Вертерзе (Австрия, участок №38/3) избирателей подвозили на транспорте, а встречал их председатель участка.
Власти Молдовы требуют от родителей школьников отправлять учителям фото бюллетеней с выборов, сообщила Sputnik Молдова, ссылаясь на переписку из школы им. Михая Эминеску. Это воспринимается как попытка контроля голосования.
«Вопиющие нарушения» прав жителей Приднестровья
МИД ПМР заявил о «вопиющих нарушениях» прав жителей Приднестровья с молдавским гражданством. Власти Молдовы сократили число участков и перенесли их в отдаленные пункты. На мостах через Днестр созданы заторы, установлены заграждения, проводятся избыточные проверки ссылаясь на «технические сбои». Движение на мостах Рыбница-Резина и Каменка-Сенатовка заблокировано. Житель Каменки сообщил: «Полицейские Молдовы не пропускают. Говорят, „ждите очереди“. За три часа ни одного человека не пропустили». После прибытия представителей ОБСЕ пропустили три машины.
Во второй половине дня три участка для приднестровцев закрыты из-за «телефонного минирования», на ряде участков — дефицит бюллетеней. МИД ПМР обвинил Кишинев в целенаправленной изоляции Приднестровья, призвав ОБСЕ снять ограничения.
Сообщения о минировании
Дополнительной проблемой стали массовые анонимные звонки о минировании избирательных участков в приграничных районах. Только в 14 населенных пунктах поступали такие сообщения. Несколько участков, где голосовали приднестровцы, пришлось закрыть.
Партию «Великая Молдавия» сняли с выборов
Апелляционная палата Молдовы подтвердила решение Центральной избирательной комиссии об отстранении партии «Великая Молдова» от участия в парламентских выборах. Однако представители данной политической силы обжаловали этот вердикт в Высшей судебной палате. Об этом проинформировала лидер партии, бывший антикоррупционный прокурор Виктория Фуртунэ.
По словам политика, она была осведомлена о вероятном исходе дела с самого утра, а сам процесс, по ее мнению, намеренно затягивается до позднего времени суток с целью аннулировать бюллетени, отданные за «Великую Молдову», и перераспределить голоса в пользу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Фуртунэ также подчеркнула, что в случае необходимости готова обратиться за защитой в Европейский суд по правам человека.
Давление на Telegram и обращение к Дурову
Павел Дуров рассказал, что год назад французские спецслужбы через посредника просили его помочь Молдове цензурировать telegram-каналы перед президентскими выборами. «После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их», — сказал он. Посредник обещал «хорошие отзывы» судье за сотрудничество, но второй список легитимных каналов с неугодными позициями Telegram удалять отказался. «Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам», — заявил Дуров.
