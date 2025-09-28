Кто участвует на парламентских выборах в Молдове: что за партии представлены в бюллетенях

Власти Молдовы планируют аннулировать выборы по аналогии с Румынией в декабре 2024 года. Об этом заявил экс-президент Молдовы и лидер Патриотического блока Игорь Додон. Он также призвал граждан выходить перед парламентом для защиты победы.
В Республике Молдова 28 сентября проходят парламентские выборы. В общей сложности было зарегистрировано 23 участника, 15 из них — партии. Внутриполитическое противостояние между ориентированными на Россию и на Запад силами в стране становится все более выраженным. Информация о партиях, участвующих в выборах в Республике Молдова — в материале URA.RU.
Партия «Действие и солидарность» (PAS)
Правящая партия «Действие и солидарность» была организована действующим президентом Молдавии Майей Санду. На учредительном собрании 15 мая 2016 года более 200 делегатов партии проголосовали за назначение Санду на должность председателя. Сергей Мустяцэ и Лилиана Николаэску-Онофрей были избраны заместителями председателя, тогда как Игоря Гросу утвердили в должности генерального секретаря партии.
Партия участвовала в президентских выборах 2016 года. Тогда партия назначила Майю Санду кандидатом. Она набрала 47,89% голосов, когда ее конкурент и бывший президент Молдовы Игорь Додон набрал 52,11%.
Партия «Демократия дома» (PPDA)
Партия «Демократия дома» была основана в 2011 году. Во время учредительного съезда лидером был избран Василий Костюк. Также в руководство входят Ион Матей (первый вице-председатель партии), Анна Цуркан (вице-председатель партии) и Константин Жардан-Ботнару (секретарь партии).
На парламентских выборах в 2014 году партия набрала 0,15% голосов. На всеобщих местных выборах 2015 года партия также не добилась особых успехов.
«Коалиция за единство и благосостояние» (CUB)
Партия основана в 2022 году. Лидером партии был выбран Игорь Мунтяну, являющийся бывшим послом республики в США, Канаде, Мексике и Бразилии. В 2023 кандидатом CUB на пост мэра Кишинева стал Ион Булгак.
На президентских выборах в 2024 году партия CUB и партия LOC, в составе блока «Вместе», выдвинули Октавиана Цыку. В этом году выиграла Майя Санду, а Цыку получил незначительно для победы количество голосов.
«Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE)
Альянс был основан в 1993 году. Он включал либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах ЕС. ALDE сформировалась из ранее созданной партии «Федерация либеральных и демократических партий Европы» в марте 1976 года.
Всего за время сменилось 12 президентов партии. Первым был Гастон Торн (с 1978 года). Последним, и действующим на данный момент, является Свенья Хан (возглавляющая партию с 2024 года).
Европейская социал-демократическая партия (PSDE)
Европейская социал-демократическая партия была основана в 1997 году. Партия декларирует левоцентризм. Основателем является Дмитрий Дьяков, а лидер на данный момент — Ион Сула.
Партия проиграла парламентские выборы в 2001 году. Тогда она не смогла преодолеть избирательный порог. В 2005 году партия получила уже восемь мест в парламенте. В ходе парламентских выборов 2009 года получила 13 депутатских мандатов. Состояла в нескольких альянсах. В 2014 году получила 19 мандатов, а в 2019 году партия получила 30 мандатов.
Партия «Движение Respect Moldova»
Весной 2023 года под руководством бывшего парламентария Евгения Никифорчука была сформирована инициативная группа, приступившая к созданию движения «Респект Молдова». С момента основания данная структура заявила о своей уникальной политической повестке, отличающейся от позиций других партий, и выстроила деятельность на принципах уважения к гражданам и государству.
В состав инициативной группы вошли также Раду Бурдужа — экс-государственный секретарь Министерства обороны и бывший представитель Молдовы при НАТО, экс-депутат Анатолий Загородный. Также в состав входит бывший глава Агентства по охране памятников Ион Штефэница, а также бывший полковник полиции Николай Чикарев и другие.
Партия «Лига городов и сообществ» LOC
Партия «Лига городов и сообществ» была создана в 2023 году. Ее возглавляет Александр Бужорян. В перечне претендентов от «Лиги городов и сообществ» (LOC) фигурируют Виталий Маринуца, ранее занимавший пост министра обороны в правительстве Филата, а также Иорданка-Родика Иорданов, возглавлявшая Министерство окружающей среды в период правления PAS.
На муниципальных выборах 2023 года LOC выдвигала поддержку кандидату на пост мэра Кишинева Михаю Багасу. Однако впоследствии партия отозвала свою поддержку после того, как Багас был задержан по подозрению в причастности к незаконному финансированию политической силы со стороны преступной группировки ШОР.
В преддверии прошлогодних президентских выборов LOC входила в состав блока «Вместе», кандидатом которого выступал Октавиан Цыку. За несколько месяцев до парламентских выборов, намеченных на 28 сентября, «Лига городов и коммун» объявила о выходе из блока «Вместе».
«Альянс за объединение румын» AUR
Основана в 2019 году в преддверии выборов в Румынии в 2020 году. Глава партии — Джордже Симион. Организация выступает за объединение Молдовы и Румынии. Партия избиралась на выборах в Румынии (в 2020 и 2024 году). Также участвовала в парламентских выборах в Молдове (в 2021 году). Тогда она набрала 0,49% голосов, не получив ни одного мандата.
Партия «Moldova Mare»
«Moldova Mare» выступает за радикальное изменение курса и развития страны. Лидером является бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ. ЦИК на заседании пытался исключить партию из избирательной гонки, но она все равно остается в бюллетенях. Это объясняется тем, что решения суда об исключении не было. Также партия выступает за обеспечение нейтралитета, укрепление традиционных ценностей, построение социально справедливого общества и индустриализацию страны.
Партия «Новый исторический выбор»
«Новый исторический выбор» в 2021 году возглавляла Светлана Кесарь. Во время ее руководства партия приняла участие во внеочередных выборах в парламент, которые состоялись 11 июля 2021 года. В своей программе организация делала акцент на вопросах социальной солидарности, и выражала намерение вывести Молдову из сферы геополитической конфронтации. В 2025 году в руководство был включен Дмитрий Торнер, выступающий за реализацию инициативы по амнистии капитала.
Политическая партия заявляет о необходимости реформирования экономического законодательства, в том числе пересмотра норм Уголовного кодекса для устранения статей, с помощью которых может быть оказано давление на участников экономической деятельности. Кроме того, она выдвигает инициативу по стратегической модернизации страны посредством интеграции в Глобальную инновационную систему.
Партия «Христианско-социальный союз Молдовы»
Политическая партия, ранее известная как «Социально-политическое движение Forta Noua» и возглавляемая бывшим министром обороны в правительстве Тарлева Валериу Плешкой, в 2020 году сменила название. Несмотря на то что Валериу Плешка руководил этой политической силой с момента ее основания, его имя отсутствует в списке кандидатов UCSM на предстоящих парламентских выборах.
«Наша партия»
Партия создана в 1994 году. Основателем является Владимир Реус, а лидером на данный момент — Ренато Усатый. Продвигает молдовенизм, левый популизм, социальный консерватизм, экономический национализм, евроскептицизм. На июль 2018 года партия насчитывала 7 208 членов.
14 мая 2015 года Ренато Усатый, возглавляющий партию, был официально зарегистрирован кандидатом на пост примара мун. Бельцы. По итогам голосования, состоявшегося 14 июня 2015 года, он получил 72,46% действительных голосов избирателей и был избран главой города. В 2016 году Усатый занял третье место на президентских выборах и не прошел во второй тур. На досрочных выборах 2021 года блок Ренато Усатого набрал 4,10%.
Независимые кандидаты
В качестве независимых кандидатов зарегистрированы Андрей Нэстасе — известный политический деятель, ранее участвовавший в проевропейских инициативах. Олеся Стамате известна как общественный деятель. Виктория Сандуца — активистка, а Татьяна Крецу связана с юридической сферой.
