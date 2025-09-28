В Молдове хотят аннулировать итоги выборов: подобная ситуация сложилась год назад в Румынии

Власти Молдовы рассматривают возможность аннулирования результатов предстоящих парламентских выборов по аналогии с событиями в Румынии в декабре 2024 года. Об этом заявил экс-президент Молдовы, лидер Патриотического блока Игорь Додон. Его обращение опубликовано на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской). По его словам, президент Молдавии Майя Санду может прибегнуть с «румынскому сценарию» Что это такое и как проходят выборы в Молдове — в материале URA.RU.
Президент Молдовы заявила, что выборы могут признать недействительными
Итоги внеочередных парламентских выборов в Молдове могут быть признаны недействительными. Об этом заявила президент Майя Санду. При этом уточняется, что в Молдавии изменили количество избирательных участков за рубежом, что вызвало волну недовольства среди диаспоры, особенно в России и Приднестровье. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на заявление бывшего президента республики, лидера Партии социалистов Игоря Додона.
По его словам, стало известно, что число участков в западных странах увеличено, а в России и Приднестровье — значительно сокращено. Он объяснил, что действия правящих властей могут привести к отмене выборов в Приднестровье.
В Молдове проходят выборы
В Республике Молдова 28 сентября проходят выборы, в которых принимают участие 23 кандидата. Среди них — представители 15 политических партий, четырех избирательных блоков, а также четверо самостоятельных претендентов. Результаты голосования станут определяющими для внешнеполитического курса страны: гражданам предстоит выбрать между дальнейшим сближением с Россией и развитием сотрудничества с западными странами.
Что такое «румынский сценарий»
В Румынии с поста президента ушел Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис 12 февраля 2025 года официально ушел с поста президента Румынии на фоне угрозы импичмента. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. Решение Йоханниса завершает десятилетие его руководства страной перед новыми выборами, которые прошли 4 мая.
Необходимость новых выборов возникла после того, как в ноябре 2024 года Конституционный суд аннулировал итоги первого тура. Тогда победу одержал Кэлин Джорджеску, кандидат с крайне правыми взглядами, подозреваемый в пророссийской ориентации. Румынская разведка после выборов сообщила о масштабной кампании по якобы вмешательству со стороны России. Впоследствии против политика возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном финансировании кампании, что лишило его права участвовать в выборах.
В Конституционном суде отказались аннулировать результаты выборов президента
Судьи Конституционного суда Румынии единогласно отклонили прошение кандидата Джордже Симиона об аннулировании итогов второго тура президентских выборов. Уточняется, что судьи признали доводы Симиона необоснованными. Решение не подлежало обжалованию и вступило в силу немедленно.
Мэр Бухареста одержал победу в президентских выборах
Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии по итогам обработки всех голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии. После подсчета 100% избирательных бюллетеней в стране Дан набрал абсолютное большинство голосов и стал лидером президентской гонки. Причиной предварительной победы Дана «стал высокий уровень поддержки избирателей в столице и ряде крупных городов».
Кремль: выборы в Румынии прошли «по меньшей мере странно»
Выборы в Румынии прошли при необычных и странных обстоятельствах, а их результат стал возможен из-за отсутствия основного фаворита. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит агентство ТАСС. По его словам, прошедшие в Румынии выборы нельзя назвать стандартными. Особое внимание он обратил на ситуацию с одним из кандидатов, который считался лидером предвыборной гонки, но был снят с участия в процессе.
