Страны коллективного Запада сознательно фрагментируют глобальное медиапространство, блокируя альтернативные точки зрения и ограничивая свободу доступа к информации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Стараниями государств коллективного Запада, взявших курс на бескомпромиссное искоренение любых проявлений инакомыслия, глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации», — подчеркнула Захарова в комментарии, приуроченном к Международному дню всеобщего доступа к информации. Он опубликован на сайте МИД.
По ее словам, несмотря на технический прогресс, ситуация с правом на доступ к информации в мире только ухудшается из-за действий западных государств. Она добавила, что западные страны, вводя запреты и блокировки российских СМИ, создают искусственные барьеры для своих граждан, препятствуя свободному доступу к альтернативной информации. Дипломат отметила, что подобная практика противоречит самой сути памятной даты, установленной ЮНЕСКО.
Захарова также указала на другие методы давления на неугодные западным правительствам медиа и журналистов. По ее словам, помимо блокировок и запретов, распространены такие меры как сегрегация, травля, аресты по политическим мотивам, заморозка счетов и даже физическое насилие вплоть до убийств. Представитель МИД РФ подчеркнула: многие журналисты и общественные деятели стали жертвами подобной политики лишь за то, что отстаивали право на иную точку зрения.
В заключение Захарова заявила, что правительства стран Запада не смогут навечно изолировать своих граждан от объективной информации — естественная потребность общества в правде будет побуждать людей преодолевать цензурные барьеры. Она заверила: МИД России продолжит защищать профессиональные права журналистов и добиваться эффективных решений от международных организаций, несмотря на попытки западных представителей блокировать их работу.
Ранее Мария Захарова неоднократно заявляла о нарушениях свободы слова и преследовании журналистов не только в западных странах, но и на Украине, отмечая, что МИД России регулярно фиксирует случаи цензуры, дискриминации и давления на СМИ. Аналогичные выводы содержались и в докладах Госдепартамента США, где указывались факты ограничений свободы слова и санкций против неугодных медиа.
